La variante Omicron di Sars-CoV-2, nel mondo è ormai quasi unica e sola, in tutti i continenti. Infatti, secondo l’ultimo bollettino settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), tale ceppo avrebbe spazzato via la Delta, unica altra variante di cui al momento rimane traccia. Tra le 428.417 sequenze caricate sulla piattaforma Gisaid e provenienti da campioni raccolti nell’ultimo mese, il 99,7% (427.152) erano Omicron e lo 0,1% (580) erano Delta.

In Italia (in base ai dati del monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali -Agenas), cala ancora di un punto percentuale giornaliero, l’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica da parte di pazienti con Covid-19. Un valore che si attesta intorno al 13% mentre esattamente un anno fa toccava il 34%. Stabile, attualmente al 6%, l’occupazione delle terapie intensive che, sempre un anno fa, giunse sino al 30%.

In Basilicata, dopo sette giorni in cui vi sono stati sempre decessi (20 in tutto), oggi il bollettino della task force concede una tregua. Ed anche sul fronte dei ricoveri si registra una flessione (da 91 a 89) di quelli totali (55 al san Carlo e 33al Madonna delle Grazie) di cui sempre solo uno in terapia intensiva nel nosocomio di Potenza.

A fronte di 1.517 guariti, nella giornata di ieri si sono registrati 611 nuovi positivi tra i 3.031 tamponi processati, con una incidenza del 20,16%, in lieve discesa rispetto al 21,04% del giorno precedente sebbene sempre al di sopra del dato ultimo settimanale che è stato del 18,37%.

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 8 marzo, sono state effettuate 630 vaccinazioni. A ieri sono 467.447 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 438.970 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,3 per cento) e 342.532 (61,9 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.248.966 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 88 le persone ricoverate: 55 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 33 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.031 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 611 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.517 guarigioni.

Nessun decesso è stato segnalato alla Task force regionale.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

Sulla scorta degli ulteriori dati pervenuti (Task Force Coronavirus bollettino del 9 marzo 2022) si rileva che dei 603 nuovi positivi residenti di oggi ne sono stati rilevati 350 nel potentino e 253 nel materano; essi riguardano: Matera (103), Potenza (62), Rionero in Vulture (24), Pisticci (23), Melfi e Scanzano Jonico (19), Policoro (15), poi via via altri comuni elencati in tabella con minori casi.

Grazie all’alto numero (1.507) dei guariti residenti, il numero totale dei positivi in regione cala da 19.863 a 18.959.