Oggi 10 maggio, abbiamo iniziato la settimana in giallo nell’ilarità generale, non tanto per il flop in se di Astranight, quanto per il maldestro tentativo operato da Bardi di camuffarlo con una scusa siderale. “Abbiamo dovuto chiudere prima causa allerta “razzo cinese”, ha infatti scritto in un comunicato, circostanza subito smentita oltre che da colleghi che erano sul posto, (https://giornalemio.it/cronaca/ma-quale-razzo-vaccinazioni-astra-e-non-solo/) , anche dalla Prefettura di Matera. Roba da …..ma che razzo dite.

A livello nazionale (in base al report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle ore 06:13 di oggi), sono più di 24 milioni (24.054.000) le dosi di vaccino somministrate (l’87,8% del totale di quelle consegnate), mentre le persone immunizzate con entrambe le dosi sono 7.401.862. La Basilicata continua a collocarsi -con l’86,8%- sotto la media nazionale e tra le ultime otto regioni con 34.469 dosi non somministrate. C’è lavoro da fare oltre la propaganda.

Invece, dai dati diffusi oggi dalla task force, relativi ai pochi tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, domenica 9 maggio 2021, si registra un ulteriore calo dell’incidenza positivi/tamponi sia giornaliero che settimanale, i ricoveri sono stabili, mentre si registrano ben quattro decessi.

Come ogni lunedì forniamo un dato più significativo, ovvero quello della incidenza media dei positivi sui tamponi sulla intera settimana appena conclusa che si attesta al 7,82%, in netto calo rispetto alle settimane precedenti (l’ultima era 9,95%), mentre un valore più basso (7,17%) l’avevamo registrato nella prima settimana di febbraio scorso.

Dunque, su 422 tamponi molecolari, sono stati rilevati 25 positivi (24 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi al 5,92% sempre più giù rispetto al 7,08% e l’8,13% dei giorni precedenti, mentre quello nazionale è al 3,67%.

I nuovi pochi positivi di oggi riguardano Potenza con 4 casi, Nova Siri e Rotondella con 3, poi via via altri comuni con numeri inferiori. Matera oggi non fa registrare alcun caso.

Oggi, purtroppo, si registrano ben quattro decessi, mentre i ricoveri totali variano da 146 a 141 e quelli in terapia intensiva da 11 a 10 (6 Pz, 4 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 79 (78 i residenti), che portano il totale dei positivi in Basilicata a 5.716.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 10 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 9 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 335.430

Tamponi molecolari totali negativi n. 307.813

Persone testate n. 193.861

Test antigenici totali 14.855

Tamponi molecolari di giornata n. 422

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 25

Tamponi molecolari negativi n. 397

RICOVERATI N. 141

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 10

Medicina Interna Covid n. 09

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 17

Medicina Interna Covid n. 05

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 79

DECESSI TOTALI N. 4

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 4

• Balvano

• Lagonegro

• Policoro

• Scanzano Jonico

POSITIVI TOTALI N. 25

Residenti: n. 24

N. Comune

2 Anzi

1 Atella

1 Avigliano

1 Cancellara

1 Melfi

1 Montemilone

3 Nova Siri

1 Pietragalla (domiciliato a Potenza)

2 Policoro

4 Potenza (n. 1 domiciliato a Vaglio Basilicata)

3 Rotondella

2 Ruoti

2 Scanzano Jonico

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 79

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 78

N. Comune

5 Atella

14 Avigliano

3 Balvano

2 Cancellara

2 Corleto Perticara (domiciliati a Chiaromonte)

2 Forenza

3 Grassano

12 Matera

4 Melfi

11 Montescaglioso (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Picerno

5 Pignola

1 Rapolla

5 Rionero in Vulture

1 Ruoti

1 Sant’Arcangelo

5 Scanzano Jonico

1 Stigliano

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Libia (domiciliato a Chiaromonte)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.716

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.575

DECEDUTI RESIDENTI N. 531

GUARITI RESIDENTI N. 18.180