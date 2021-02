Con riferimento ai dati diffusi oggi dalla task force della Basilicata relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri 20 febbraio 2021 si è riscontrato che sui 1.092 tamponi molecolari, sono stati rilevati 66 (65 residenti) i positivi di cui: 20 a Potenza, 11 a Montescaglioso, 8 a Senise, 6 a Lauria, 5 a Matera, poi via via con numeri più bassi.

L’incidenza del rapporto dei tamponi postivi su quelli processati è del 6,04% di poco inferiore a quello della giornata precedente 6,99%, ma sempre molto superiore a quello nazionale che è del 4,88%.

E’ segnalato ancora un decesso, mentre i ricoveri totali rimangono sostanzialmente stabili (da 83 a 82) ed anche quelli in terapia intensiva rimangono 4.

Infine, sono 32 i guariti della giornata (tutti residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che oggi è di 3.361.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 21 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 20 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 230.780

Tamponi totali negativi n. 213.611

Persone testate n. 141.170

Tamponi molecolari di giornata n. 1.092

Test antigenici totali 6.890

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 66

Tamponi negativi n. 1.026

RICOVERATI N. 82

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 23

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 11

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 01

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 32

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 66

Residenti: n. 65

N. Comune

1 Atella

1 Avigliano

1 Cancellara

1 Castelluccio Inferiore

6 Lauria

1 Maratea

5 Matera

2 Melfi

11 Montescaglioso

20 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Sant’Arcangelo

1 San Giorgio Lucano

1 San Mauro Forte

8 Senise

1 Tito

1 Tolve

2 Venosa

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

GUARITI TOTALI N. 32

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 32

N. Comune

2 Baragiano

2 Lauria

4 Lavello

1 Matera

9 Melfi

2 Palazzo San Gervasio

2 Policoro

2 Potenza

4 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Tursi

2 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.361

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.279

DECEDUTI RESIDENTI N. 353

GUARITI RESIDENTI N. 10.716

Potenza, 21 febbraio 2021

