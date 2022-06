Basilicata: incidenza positivi ancora su, ricoveri scendono. Ancora mascherine su mezzi pubblici.

Anche oggi il report della task force regionale (Task Force Coronavirus bollettino del 15 giugno 2022) da conto di una ulteriore risalita dell’incidenza dei postivi sui tamponi processati, mentre i ricoveri scendono di qualche unità e non ci sono decessi.

Dunque su 849 tamponi processati nella giornata di ieri, sono stati riscontrati 241 positivi (230 i residenti) per una incidenza del 28,39%, superiore al 25,57% del giorno precedente, di quello prima 24,48% e a quello ultimo settimanale che è stato del 21,52%.

I ricoveri ospedalieri totali scendono da 42 a 37 (21 al San Carlo e 16 al Madonna delle grazie) di cui sempre uno in terapia intensiva a Potenza.

I 230 nuovi positivi residenti (163 nel potentino e 67 nel materano) sono stati riscontrati a: Potenza (43), Matera (42), poi in altre comunità con numeri inferiori.

Considerati i nuovi positivi e tenuto conto dei 240 guariti di giornata, oltre 360 relativi a periodi precedenti e frutto del lavoro di ricalcolo dei dati in piattaforma covid19, il totale dei positivi in regione passano da13.473 a 13.103.

Il Consiglio dei ministri, riunito questa mattina, ha approvato un nuovo decreto che prevede una proroga dell’utilizzo della mascherina sui mezzi di trasporto, sia a livello locale che nazionale, quindi: in autobus, metro, pullman e treni – su cui la mascherina sarà obbligatoria fino al 30 settembre prossimo. Sarebbero esclusi e oggetto di un’ulteriore valutazione gli aerei. Nello stesso decreto però eliminato l’obbligo di indossare le mascherine a scuola durante gli esami di maturità e terza media, che – in base alle norme vigenti– sarebbe stato in vigore fino alla fine di agosto.

Questo il testo dell’articolo specifico della bozza del decreto, che contiene “disposizioni urgenti” in vari ambiti, si legge:

ART. 11 (Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

“1. All’articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), le parole “15 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022”;al comma 2, secondo periodo, le parole “15 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022”.2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022 non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.”

Dunque, nessuna novità sembra esserci per cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport, dove l’obbligo decade oggi e perciò da domani non sarà più necessaria la mascherina. Sui posti di lavoro, invece, nel pubblico impiego questo dispositivo di protezione è già ora solo raccomandato, mentre nel privato è ancora obbligatorio in base a protocolli siglati da sindacati e imprese che saranno rivisti, comunque, entro giugno. Infine, oggi finisce anche l’obbligo vaccinale per over 50, personale scolastico e forze dell’ordine.