“BASILICATA IN VETRINA” SABATO AL PARCO DELLA GRANCIA

“Basilicata in vetrina” nella “Grancia” di Brindisi Montagna, il Parco storico, rurale e ambientale più grande d’Italia. L’appuntamento è per sabato 8 luglio. Per l’occasione saranno in vetrina i prodotti, le ricchezze e le testimonianze dei Comuni e delle Pro loco della Basilica. L’iniziativa, alla prima edizione, è organizzata dal Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane in collaborazione con il Comune di Brindisi Montagna, l’Anci di Basilicata e la Pro loco di Brindisi Montagna. “Da oltre venti anni il Parco rappresenta un concreto esempio di sviluppo e promozione territoriale delle aree interne della Basilicata – spiega il presidente del Consorzio ETI – Eccellenze Turistiche Italiane Nicola Manfredelli – e intento del Consorzio è proprio quello di mettere in piedi una rete sinergica dell’offerta turistica lucana in grado di creare un filo conduttore unico tra Matera, il mare, la montagna. E grazie proprio alla Grancia – continua Manfredelli – si rafforza notevolmente, in Basilicata, quel segmento del turismo, particolarmente gradito dopo le restrizioni della pandemia, che si aggancia al connubio tra natura e spettacolo, di cui la Basilicata, per le sue caratteristiche, può candidarsi ad essere capofila in ambito nazionale”. Per tutta la giornata di sabato il visitatore, oltre che andare alla scoperta della flora e della fauna, visitare la fattoria didattica, fare esperienza di ruralità, partecipare ai laboratori del gusto, ammirare il teatro dei burattini, l’accampamento dei briganti, le musiche degli Ambasciatori Lucani, la falconeria e il cinespettacolo “La storia bandita” potrà scoprire le bellezze dei comuni lucani che parteciperanno all’evento degustando, tra le altre cose, i loro prodotti enogastronomici. Grazie alle Pro loco di tutta la Basilicata che aderiranno al progetto, anche folclore, musiche tradizionali e maschere carnevalesche.

