Basilicata in rosso? Domani ci sarà il consueto monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sui dati epidemiologici delle Regioni con le conseguenti ordinanze del ministro Speranza sui colori delle regioni (15 Regioni e due Province autonome in zona arancione, le altre in zona rossa). E sembra che potrebbero essere diversi i cambiamenti tra chi, con un miglioramento dei dati, potrebbe passare alla fascia con le misure meno restrittive e chi, invece, rischia di tornare in rosso. La Basilicata sembra essere tra queste ultime (insieme alla Sicilia) considerato l’aumento dei contagi registrato con l’incidenza che è giunta a 227 casi ogni 100mila abitanti (quindi davvero border line rispetto ai 250 con cui scatta in automatico la zona rossa).

Anche sul piano delle vaccinazioni non brilliamo considerato che, seppure nelle ultime settimane sono stati recuperati i ritardi sugli over 80, il nostro Paese rimane indietro con l’immunizzazione (tra gli ultimi in Europa) degli over 70 ed in Basilicata siamo solo al 2,66%. Speriamo che da lunedì, con i medici di famiglia che dovrebbero cominciare nella nostra regione a somministrare le dosi ai propri assistiti si possa accelerare (https://giornalemio.it/cronaca/bardi-da-lunedi-operativi-150-medici-di-famiglia-per-vaccinazione-propri-assistiti/), consegne permettendo.

Nel frattempo, anche dai dati odierni diffusi dalla task force della Basilicata, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri 14 aprile 2021, si registra un livello alto di contagi come accade da giorni, ma fortunatamente con i ricoveri che rimangono ancora stabili.

Infatti, su 1.568 tamponi molecolari sono stati rilevati 222 positivi (215 dei quali riferiti a residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi al 14,16%, sostanzialmente quello di ieri (14,69%), superiore alla media della settimana scorsa che è stata del 12,04% e sempre di molto superiore a quello giornaliero nazionale che è sceso al 4,83%%.

I nuovi positivi di oggi riguardano ancora Matera con 33 casi, Rionero (22), Potenza (18), Melfi (14), Craco (8) come Lavello e Picerno, Atella (7), poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi -purtroppo- si registrano 2 decessi, mentre sono stabili sia i ricoveri ricoveri totali (da 181 a 180) che quelli in terapia intensiva (da 12 a 13) (5 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono 77 i guariti della giornata (76 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che sale a 5.286.

Ed ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 15 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 14 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 300.216

Tamponi totali negativi n. 275.987

Persone testate n. 176.838

Tamponi molecolari di giornata n. 1.568

Test antigenici totali 13.151

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 222

Tamponi negativi n. 1.346

RICOVERATI N. 180

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 34

Medicina d’Urgenza n. 16

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 16

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 77

DECESSI TOTALI N. 02

Deceduti Residenti n. 02

• Laurenzana

• Palazzo San Gervasio

POSITIVI TOTALI N. 222

Residenti: n. 215

N. Comune

4 Abriola

7 Atella

2 Avigliano

5 Balvano

1 Barile

4 Bella (n. 2 domiciliati ad Atella)

4 Bernalda

6 Castelluccio Inferiore

3 Castelmezzano

1 Castelsaraceno (domiciliato a Policoro)

8 Craco

4 Ferrandina

1 Filiano

1 Garaguso

1 Genzano di Lucania

2 Grassano

1 Lagonegro

1 Lauria

8 Lavello

2 Marsico Nuovo (domiciliati a Paterno)

3 Marsicovetere

33 Matera

14 Melfi

3 Miglionico (n. 1 domiciliato a Matera)

6 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

2 Nova Siri

5 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

2 Paterno

8 Picerno

1 Pignola

3 Pisticci

1 Pomarico

18 Potenza

1 Rapolla

1 Rapone

22 Rionero in Vulture

4 Rotonda

2 Ruoti

2 Ruvo del Monte

2 Salandra

6 San Fele (n. 1 domiciliato a Ruvo del Monte)

1 Tito

1 Tursi (domiciliato a Nova Siri)

1 Venosa

1 Vietri di Potenza

3 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Armenia (domiciliato ad Avigliano)

1 Puglia (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 5

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

1 Lazio

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 77

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 76

N. Comune

1 Accettura (domiciliato a Stigliano)

1 Banzi (domiciliato a Lavello)

3 Forenza

4 Francavilla in Sinni

2 Genzano di Lucania

3 Grassano

1 Irsina

2 Lauria

5 Lavello

7 Matera

4 Melfi

1 Miglionico

1 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

1 Nova Siri

7 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Banzi)

11 Policoro

1 Pomarico

1 Rionero in Vulture

1 Ruoti

2 Salandra

2 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Senise

1 Stigliano

6 Tursi (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico; 1 domiciliato a Policoro)

4 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Romania (domiciliato a Tursi)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.286

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.106

DECEDUTI RESIDENTI N. 478

GUARITI RESIDENTI N. 15.365