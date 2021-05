Oggi , 8 maggio, a Matera la notte sarà occupata dall’Astranight (https://giornalemio.it/cronaca/astranight-ecco-le-modalita-di-svolgimento-numerini-e-somministrazioni/), ovvero la vaccinazione per 750 cittadini che dovranno semplicemente recarsi alle tende del Qatar dell’Ospedale Madonna delle Grazie, i quali -e non solo loro- staranno pure con il naso all’insù sperando che qualche frammento del razzo cinese in discesa libera dallo spazio non caschi proprio qui. Certo che Covid e razzo pazzo, tutto dalla Cina è un pò troppo. Ma tant’è.

Intanto, sempre in materia di vaccini, la struttura del Commissario Figliuolo ha reso noto che le somministrazioni dall’inizio della campagna hanno superato la soglia dei 23 milioni (23.162.051) e ieri si è tornato a superare anche la fatidica soglia dei 500 mila vaccini giornalieri, essendo state inoculate oltre 505mila dosi. Bene. La Basilicata con il suo 84,2% delle dosi ricevute si colloca ancora al di sotto della media nazionale di somministrazione che è dell’86,1%, prova che c’è un margine di miglioramento da esperire, non certo con iniziative estemporanee ma con un ampliamento a regime del sistema di somministrazione in essere (allungamento degli orari degli hub e aumento di questi ultimi).

Venendo ai dati diffusi oggi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, 7 maggio 2021, sebbene si registri sempre un numero significativo di casi, l’incidenza positivi/tamponi -anche se di poco- continua a scendere, con ancora due decessi, i ricoveri totali stabili e quelli in terapia intensiva che scendono.

Dunque, su 1.488 tamponi molecolari, sono stati rilevati 121 positivi ( 117 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi all’8,13%, ancora in discesa rispetto all’8,78% precedente e inferiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,95%, mentre quello nazionale è al 3,2%.

I nuovi pochi positivi di oggi riguardano Potenza con 16 casi, Acerenza e Avigliano con 11, Matera con 8, poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi si registrano due decessi , mentre i ricoveri totali variano da 157 a 156, mentre quelli in terapia intensiva calano da 10 a 7 (4 Pz, 3 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 270 (266 i residenti), che portano il totale dei positivi in Basilicata a 5.820.

A seguire i dati in dettaglio:

La task force regionale comunica che ieri, 7 maggio, sono stati processati 1.488 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 121 (e tra questi 117 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 11 persone residenti ad Acerenza, 1 ad Atella, 11 ad Avigliano (di cui 1 in isolamento a Filiano), 1 a Balvano, 8 a Bernalda (di cui 1 in isolamento a Ferrandina), 1 a Filiano, 1 a Garaguso, 2 a Grassano, 7 a Lavello, 1 a Maschito, 8 a Matera, 4 a Melfi, 1 a Miglionico, 5 a Moliterno, 2 a Montalbano Jonico, 4 a Muro Lucano, 3 a Picerno, 2 a Pignola, 1 a Pisticci (in isolamento a Bernalda), 4 a Policoro, 16 a Potenza, 6 a Rapolla, 1 a Rapone, 5 a Rionero in Vulture, 2 a Ripacandida, 1 a Rivello, 1 a Ruoti, 1 a Salandra, 4 a Scanzano Jonico, 1 a Tito, 1 a Tolve, 1 persona residente in Calabria e lì in isolamento, 1 persona residente nel Lazio e lì in isolamento, 2 persone residenti in Puglia e lì in isolamento.

Nella stessa giornata sono decedute 2 persone, residenti in Basilicata, la prima a Castelluccio Superiore, la seconda a Pescopagano.

Le persone guarite sono 270, di cui 266 residenti in Basilicata: 1 residente ad Atella, 6 ad Avigliano, 1 a Balvano, 5 a Banzi, 8 a Bella, 4 a Bernalda, 19 a Filiano, 1 a Forenza, 7 a Genzano di Lucania (di cui 1 in isolamento a Potenza), 3 a Grassano, 56 a Lavello, 4 a Maschito, 22 a Matera, 7 a Melfi, 1 a Montalbano Jonico, 3 a Montemilone, 26 a Palazzo San Gervasio, 4 a Pescopagano, 1 a Pietragalla (in isolamento a Filiano), 18 a Pignola, 3 a Pomarico, 4 a Potenza (di cui 1 in isolamento a Pignola), 1 a Rapolla, 23 a Rionero in Vulture, 3 a Ruvo del Monte, 1 a San Costantino Albanese (in isolamento a Rionero in Vulture), 2 a Sasso di Castalda, 1 a Satriano di Lucania (in isolamento a Filiano), 3 a Scanzano Jonico, 1 a Senise, 1 a Teana, 25 a Venosa, 1 a Viggiano, 1 persona residente in Molise in isolamento a Lavello, 1 residente in Sicilia in isolamento a Venosa, 1 residente in Calabria e lì in isolamento, 1 residente nel Lazio e lì in isolamento.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.820, di cui 5.664 in isolamento domiciliare. Sono 17.954 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 527 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 156:

a Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 32 in Pneumologia, 11 in Medicina d’urgenza, 13 nel reparto di Medicina interna Covid e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo;

a Matera 32 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 9 nel reparto di Medicina interna Covid e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 333.539 tamponi molecolari, di cui 306.051 sono risultati negativi, e sono state testate 193.061 persone.