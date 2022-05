Dai dati odierni del report della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 18 maggio 2022) si apprende del decesso, avvenuto nell’ospedale San Carlo, di una donna residente a Cersosimo (classe 1936).

Scendono ancora i ricoveri totali che passano da 82 a 77 (53 al San Carlo e 24 al Madonna delle Grazie), di cui in terapia intensiva sempre due, uno a Potenza e l’altro a Matera.

Pochi i nuovi casi di giornata che sono stati 292 (284 i residenti), riscontrati su 1.648 tamponi processati, con una incidenza del 17,72%, in forte calo rispetto al 22,37% della giornata precedente e al 22,31% riferito alla settimana appena conclusa.

I 284 nuovi positivi residenti (214 nel potentino e 70 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (45), Matera (19), Melfi (__), Melfi e Maratea (11), Policoro (10), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Tenuto conto dei 445 guariti (444 residenti), il totale complessivo degli attuali positivi in regione scende ancora da 28.905 a 28.764.

Sempre in merito alla questione del mantenimento delle mascherine a scuola Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova precisa: “Non è che le mascherine a scuola si debbano mantenere per diminuire la trasmissione” di Covid, “perché poi se un ragazzo le tiene mezza giornata in aula e poi va con gli amici al bar, al ristorante, in discoteca, l’effetto protettivo è nullo. Però c’è un effetto protettivo nei confronti dei più fragili. È per questo unico motivo, per tutelare i più fragili, che le mascherine a scuola andrebbero mantenute fino alla fine dell’anno scolastico. E il caldo non crea nessun problema“.