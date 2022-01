La notizia positiva di oggi è che, dopo una maledetta settimana in cui non c’è stato giorno senza dover registrare un decesso (ce ne sono stati ben 12), oggi nessuno è venuto a mancare per covid.

Come ogni lunedì forniamo il dato settimanale del rapporto positivi/tamponi che è stato del 17,32%, in calo rispetto al 18,17% di quella precedente (la prima da cui si sono sommati i tamponi molecolare con antigenici). Ciò a fronte di un numero di 40.401 tamponi processati (la settimana precedente sono stati 44.436) su cui sono stati riscontrati 7.060 positivi (nella settimana prima 8.019).

I ricoveri a ieri sono 101 in totale (49 al San Carlo e 52 al Madonna delle Grazie) di cui 5 in terapia intensiva (3 a Potenza e 2 a Matera). Con l’Agenas che riporta come al momento l’occupazione più alta si registra nella provincia autonoma di Trento al 28% e la più bassa in Basilicata al 5%.

Da rilevare che nelle 3.175 vaccinazioni di ieri sono ricomprese 1.930 dosi somministrate a bambini della fascia 5-11 anni, di cui 1091 per prima dose e 839 per richiami.

Ma ecco a seguire il primo comunicato di giornata, mentre seguirà in serata non appena disponibile la pubblicazione delle tabelle riepilogative dei dati del fine settimana:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 30 gennaio, sono state effettuate 3.175 vaccinazioni.

A ieri sono 462.247 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,6 per cento), 423.895 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,6 per cento) e 293.141 (53 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.179.283 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 101 le persone ricoverate: 49 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 3 in terapia intensiva, e 52 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.071 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 479 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 475 guarigioni.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”