E così, mentre quasi tutta l’Italia si conferma in giallo, il famoso “modello Basilicata“- tanto decantato a destra e a manca dalla “macchina” (che sembra una Duna) da propaganda dal presidente Bardi- arranca e rimane impantanato in zona arancione con le forti sfumature di rosso di tredici comuni.

E si perché questa sera Vito Bardi ha dovuto emanare un paio di ordinanze in materia di emergenza covid-19, una delle quali per l’appunto (la n.22), ha dovuto istituire (da domani e sino al nove maggio) tre nuove zone rosse: Balvano, Tolve (Potenza) e Montalbano Jonico (Matera).

Mentre sono state invece prorogate -sempre fino al 9 maggio- le disposizioni da zona rossa (che sarebbero scadute il 3 maggio) per Abriola, Atella, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Filiano, Lavello, Rionero in Vulture (Potenza), Craco e Garaguso (Matera).

Per i comuni di Palazzo San Gervasio e Rapone (Potenza), che sarebbero stati “rossi” fino al 3 maggio, invece da domani torneranno in zona arancione in sintonia con il resto della regione.

Dunque da domani e fino al 9 maggio saranno 13 i comuni in zona rossa. Che dire, davvero un bel “modello” da esportare…..

Con l’ordinanza n.23, infine, a far data dal 1° maggio 2021 e fino al 31 maggio 2021, sia in situazioni di elevata gravità (zona arancione) che di massima gravità (zona rossa), è consentito, in forma individuale, nonché con il metodo della girata sull’intero territorio regionale (Parchi Nazionali, Parchi regionali e territorio a caccia programmata) lo svolgimento delle attività in materia di caccia, pesca ed attività agricole così come disciplinate nell’Ordinanza nr. 15 del 7 aprile 2021, che si intende prorogata.