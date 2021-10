In Basilicata, in base ai dati resi noti oggi, è confermato un incremento dei casi che fortunatamente non corrispondono ad un pari incremento dei ricoveri e tantomeno di quelli in terapia intensiva i cui reparti continuano a rimanere vuoti. Nei primi quattro giorni della settimana, infatti, si sono registrati 99 nuovi positivi, mentre nell’intera settimana precedente sono stati 90 e quella prima 96. Nel mentre procede a rilento la campagna vaccinale che ci vede inchiodati intorno al 70% da giorni. Ma ecco in sintesi le notizie che si rilevano dai comunicati odierni:

i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono il 78,1%, mentre quelli che hanno ricevuto la seconda dose sono il 70,9%;

l'incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi processati è del 5,32% in risalita rispetto a 4,11% della giornata precedente e di molto superiore quella riferita all'intera settimana appena conclusa che è stato del 2,81%;

i ricoveri totali salgono da 20 a 22, mentre in terapia non c'è alcun paziente dal giorno 6 di questo mese;

il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 30 nuovi casi e delle 15 guarigioni, sale a 826;

i nuovi casi riguardano: Castelgrande (11), Matera (5), Potenza e Nova Siri (3), poi altri Comuni (come da elenco in terza tabella che segue) con casi inferiori.

Ed ecco i comunicati ufficiali di oggi :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 28 ottobre, sono state effettuate 1.056 vaccinazioni. A ieri sono 432.193 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,1 per cento), 392.382 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (70,9 per cento) e 6.240 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 830.815 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 639 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 34 (tra questi 30 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 17 guarigioni, di cui 15 relative a residenti in Basilicata.”