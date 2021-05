Anche i dati diffusi oggi, 24 maggio, dalla task force confermano la strana diminuzione -dall’inizio della settimana- dei tamponi molecolari processati in Basilicata. E’ l’inizio di una nuova narrazione? Volere d’ufficio stabilire che, come diceva quella simpaticona signora siciliana lo scorso anno, “il coviddi non c’è più?”.

Da inizio settimana -infatti- i tamponi sono stati, nell’ordine: 1.453, 1.253, 1.112, 1.087, 1.058, 820…ed ora 229! Si è smesso di cercare i positivi, forse per evitare il rischio di non andare come gli altri in zona bianca? Non sarebbe certo una cosa intelligente nascondere la polvere sotto il tappeto. Ma sembra funzionare: a fronte di questi pochissimi tamponi di ieri sono stati solo 4 i positivi riscontrati, con l’1,75% di incidenza giornaliera positivi/tamponi. Bene, se fossero davvero solo questi i nuovi positivi in circolazione e questo il trand, saremmo tutti felici.

Comunque, come ogni lunedì, forniamo il dato medio della settimana appena conclusa del rapporto positivi/tamponi che è del 4,94% , sicuramente in riduzione rispetto alla settimana precedente che è stato del 7,46% ma lontano dal precipitare del dato giornalieri che abbiamo visto prima.

Ricapitolando, su 229 tamponi molecolari processati, sono stati rilevati 4 positivi (tutti residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi che -per l’appunto- crolla all’1,75% rispetto a 4,63% del giorno precedente, mentre quello nazionale è al 2,2%.

I positivi di oggi riguardano : Avigliano, Potenza, Scanzano Jonico, Tolve.

Oggi non si registra -per il terzo giorno consecutivo- alcun decesso e i ricoveri totali scendono ancora da 88 a 84, mentre quelli in terapia intensiva rimangono a 6 (3 Pz, 3 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 103 (101 i residenti), che fanno scendere ulteriormente il totale dei positivi a 4.270.

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 24 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 23 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 350.904

Tamponi molecolari totali negativi n. 322.267

Persone testate n. 200.440

Test antigenici totali 15.528

Tamponi molecolari di giornata n. 229

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 4

Tamponi molecolari negativi n. 225

RICOVERATI N. 84

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 22

Medicina d’Urgenza n. 02

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 15

Pneumologia n. 09

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 103

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 4

Residenti: n. 4

N. Comune

1 Avigliano

1 Potenza

1 Scanzano Jonico (domiciliato a Montalbano Jonico)

1 Tolve

GUARITI TOTALI N. 103

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 101

N. Comune

2 Acerenza

7 Avigliano

5 Baragiano

6 Bella

2 Brindisi di Montagna

1 Ferrandina

3 Filiano

3 Francavilla in Sinni

6 Grassano

1 Irsina

8 Matera

3 Miglionico

11 Montescaglioso

1 Pietrapertosa

5 Pignola

2 Policoro (domiciliati a Rotondella)

3 Pomarico

8 Potenza (n. 1 domiciliato ad Avigliano)

3 Rotondella

1 Salandra

2 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Stigliano

11 Tito

1 Tolve

2 Tricarico

1 Tursi

1 Vaglio Basilicata

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Potenza)

1 Puglia (domiciliato a Pignola)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.270

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.186

DECEDUTI RESIDENTI N. 549

GUARITI RESIDENTI N. 20.603