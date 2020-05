Nella giornata di ieri, in Basilicata è stato avvistato un nuovo soggetto che si aggira fra noi il “debolmente positivo”, che si andrebbe ad aggiungere ai canonici: positivi, negativi, falsi positivi, falsi negativi a cui la scienza medica ci ha abituati. Il copyright di questa nuova scoperta (si fa per dire) è del coordinatore della task force lucana Ernesto Esposito che l’ha usata per spiegare “alla femminile” come si dice dalle nostre parti un pò di test ballerini che si sono succeduti nella giornata di ieri. Persone che prima sono risultate positive ad un primo tampone e poi, con una ripetizione dello stesso a stretto giro si sono poi rivelati essere negativi (https://giornalemio.it/cronaca/contrordine-non-piu-positivi-i-4-di-tolve-lo-annuncia-pepe/).

Cose che succedono. I test, si sa, non sono affidabili al 100%, problemi di laboratorio o quant’altro. Tutto possibile e comprensibile……ma per favore rimaniamo sulla correttezza dell’informazione e non scadiamo in pessime elucubrazioni.

Ma ecco a seguire i dati che la task force regionale ha comunicato poco fa con cui ci dice che: in tutta la giornata di ieri, 5 maggio, sono stati effettuati 591 test per l’infezione da Covid – 19.

Di questi, 588 sono risultati negativi e 3 positivi (di uno aveva dato anticipazione la sindaca di Pisticci nella serata di ieri https://giornalemio.it/cronaca/un-nuovo-caso-di-positivita-al-covid19-a-marconia-di-pistici/).

I casi positivi riguardano:

1 il comune Matera;

1 il comune di Pisticci;

1 il comune di Sant’Arcangelo.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 172.

Ieri erano 177, ai quali vanno aggiunti i 3 positivi di oggi e sottratte 8 persone nel frattempo guarite, su un totale di 15.619 tamponi analizzati, di cui 15.218 risultati negativi.

Ai 172 positivi vanno aggiunti nel complesso 25 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi), 202 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Padula riscontrato dal San Carlo e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare.

Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 50 così suddivisi:

Azienda ospedaliera San Carlo Potenza: malattie infettive 12, terapia intensiva 0, pneumologia 6;

Ospedale Madonna delle Grazie Matera: malattie infettive 28, terapia intensiva 3; pneumologia 1.

I lucani in isolamento domiciliare sono 122.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento domani, 7 maggio, alle ore 12,00.

A seguire il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.