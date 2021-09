In Italia si corre con le vaccinazioni (domani dovrebbe arrivare una ulteriore estensione del green pass pe spingere in tale direzione) perchè è opinione diffusa degli esperti che solo con una copertura altissima della popolazione si potranno evitare nei prossimi mesi misure di chiusure.

In una intervista al Corriere della Sera, Paolo Bonanni, epidemiologo, professore ordinario di Igiene all’Università di Firenze spiega: “Dato che nella popolazione più giovane la quota di soggetti non ancora vaccinati è ancora piuttosto rilevante direi di sì all’obbligo di green pass non solo per i lavoratori pubblici ma anche per i privati“. Questo perchè, aggiunge: “Il green pass presuppone che una persona sia vaccinata o abbia un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Sappiamo che non possiamo escludere in assoluto che un vaccinato non sia positivo, ma la possibilità di trasmissione è molto più bassa. E sappiamo anche che chi ha un tampone negativo potrebbe contagiarsi nelle ore successive al test, ma si presume che la quantità di virus nelle vie respiratorie non sia tale da contagiare gli altri. Il green pass è quindi una garanzia che solo persone con questi requisiti possano accedere ai luoghi comunitari, come gli uffici, dove la possibilità di trasmissione è più facile perché si tratta di ambienti chiusi, spesso affollati e dove si resta a lungo“.

“L’obiettivo – sottolinea Bonanni – è mitigare al massimo la catena di diffusione del virus, limitare il più possibile i decessi ed evitare di saturare gli ospedali e le terapie intensive: in questo modo i medici possono tornare a occuparsi delle tante altre emergenze sanitarie passate in secondo piano nell’ultimo anno e mezzo. Se la popolazione lavorativa fosse vaccinata al 99% probabilmente in un rapporto costi-benefici non sarebbe adeguato chiedere il green pass, ma non siamo ancora in questa situazione”.

Se fosse, ma così non è. Ma con la paventata estensione del green pass (dopo le elezioni amministrative) a tutti i settori lavorativi dovremmo andarci vicino. Finora, secondo l’ultimo aggiornamento del report vaccini del Ministero della salute con i dati alle 6 di oggi, mercoledì 15 settembre, sono 40.295.980 le persone completamente vaccinate pari al 74,61 % della popolazione over 12.

In Basilicata, invece, non si sa quando si arriverà a queste cifre come si legge in questo report, infatti: “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 14 settembre, sono state effettuate 2.349 vaccinazioni. A ieri sono 411.946 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,5 per cento) e 347.890 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (62,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 759.836 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 889 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 87 (e tra questi 79 residenti in Basilicata), sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 88 guarigioni (di cui 79 relative a residenti in Basilicata).”

Per usare una metafora calcistica (giusto per alleggerire l’argomento) i dati di oggi ci consegnano un pareggio tra i nuovi casi di residenti registrati in regione (79) e i guariti (anch’essi 79), che lasciano invariato il numero totale dei positivi a 1.267. Mentre l’incidenza positivi/tamponi indica una impennata al 9,79% (un livello che non si registrava dal 4 maggio scorso con 9,96%) superiore di molto a quello medio della settimana conclusa che è stato del 5,30%.

I ricoveri sia quelli totali che quelli in terapia intensiva rimangono fermi a 50 e 4.

I nuovi casi riguardano: Venosa (18), Matera (9), Francavilla in Sinni (7), Pomarico (6), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi tra cui Potenza con 1.