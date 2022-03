Come auspicavamo ieri, anche i dati del bollettino odierno conferma che l’incidenza dei nuovi positivi, seppur sempre in numero ancora significativo, sul totale dei tamponi processati continua a scendere da inizio settimana.

Infatti, su 4.319 tamponi processati nella giornata di ieri, i positivi riscontrati sono stati 975 , pari ad una incidenza del 22,57%, rispetto al 23,30% e al dato dei precedenti giorni da inizio settimana, nell’ordine: 24,80%, 25,65%, 26,23%, sotto il dato medio della settimana scorsa che, lo ricordiamo, è stato del 24,62%.

Non positiva , invece, la notizia di un ulteriore decesso (una donna di 69 anni di Avigliano, ricoverata a Potenza) e del numero dei ricoveri ospedalieri che in totale salgono da 104 a 111 (62 al San Carlo e 49 al Madonna delle Grazie), mentre quelli in terapia intensiva rimangono passano da tre a due, uno per ognuno dei due nosocomi.

Una situazione che rimane sostanzialmente sotto controllo ma che vede il totale dei contagiati in regione arrivare ai 24 mila.

Ecco il testo integrale del primo comunicato odierno, nel pomeriggio una integrazione con ulteriori dati di dettaaglio:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 25 marzo, sono state effettuate 542 vaccinazioni.

A ieri sono 467.844 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 440.894 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 350.236 (63,3 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.259.183 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 111 le persone ricoverate: 62 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 49 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.319 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 975 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 513 guarigioni.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 1 persona residente ad Avigliano.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.“