Straordinario successo del I Campionato Interprovinciale giovanile di Scacchi di Matera e Potenza. ben 50 giocatori di scacchi in erba hanno partecipato al torneo. organizzato in maniera impeccabile del circolo materano ScacchisticaMente e dall’Accademia Scacchistica N. Lapacciana. Il torneo si è svolto presso l’auditorium della parrocchia di San Pio X a partire dalle ore 10:00 di Domenica 27 Marzo 2022 ed si è protratto per tutta la giornata!

Della nostra regione hanno partecipato, oltre ai ragazzi di Matera, anche parecchi giocatori potentini e di Lauria. Numeroso anche il drappello di Under 18 proveniente da fuori regione accorsi a Matera da Calitri (AV) e Cerignola (Fg).

Per gli Under 10 si è imposto Onofrio Berloco per Matera, Mario Perrone per Potenza;

Negli U12 il materano Lorenzo Mazzilli, Francesco Carlomagno per Potenza;

U14 Berloco Donato per Matera, Lentini Alessandro e Laurino Virginia per il femminile.

U16 Il fortissimo Carlo Calia per MT e Vincenzo Papaleo per Potenza;

per gli U18 Vito Popolizio e Raffaella De Lorenzis.

In evidenza per l’Accademia Scacchi N. Lapacciana Lorenzo Mazzilli che da pochi mesi ha iniziato a giocare a scacchi ed ha già ottenuto un così lusinghiero riconoscimento. Il successo della manifestazione ha messo in evidenza che lo scacchismo materano, dopo la tragica parentesi pandemica (fra l’altro non ancora chiusa) sta vivendo un momento di grande fermento e fioritura. Proprio per questo motivo è stata affidata ai nostri circoli materani l’organizzazione anche del campionato regionale assoluto che si terrà nei giorni dal 13 al 15 Maggio 2022. Si prospetta per quella data un flusso ancora maggiore di quello avutosi al campionato provinciale. Ma le pietanze scacchistiche non sono finite. Nella seconda metà di Giugno è in programma un’attività scacchistica all’aperto: “Scacchi ai Pini”. Da poco abbiamo scoperto che lì sono state realizzate sul pavimento del parco giochi dei rioni Pini grandi scacchiere sulle quali vorremo effettuare la partita vivente, una spettacolare simultanea ed un bel torneo amatoriale di scacchi. Insomma un modo gioioso e divertente di animare le nostre periferie. Lo faremo in collaborazione con la Proloco di Matera, il club Lions Matera Host ed i nostri Boy scout. Poi per i ragazzi qualificati, agli inizi di Luglio si disputeranno i campionati giovanili nazionale a Terrasini (Pa). La cosa bella da sottolineare è che, ad onta degli sciocchi campanilismi, almeno negli scacchi, Potenza e Matera vanno meravigliosamente d’accordo. La presenza alla premiazione del Delegato Regionale Mario Fiore (il più forte scacchista di sempre della Basilicata!) e quello provinciale Luigi Caggiano, stanno lì a testimoniare questa magica intesa. Speriamo che questo diventi un buon esempio da propagare in altri ambiti,…e non solo sportivi. Farebbe bene davvero a tutti e, prima di tutto allo sviluppo della nostra regione. Ma questa è un’altra storia del quale non è il caso di affliggerci oggi.