Basilicata: giù ricoveri e positivi. Mascherine raccomandate ai seggi.

E con il report odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 9 giugno 2022) sono quattro giorni che non si registrano decessi, con la discesa dei ricoveri negli ospedali che prosegue, così come il riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale che facendo emergere anche oggi ben 574 guarigioni relative al periodo antecedente, oltre alle 283 guarigioni di giornata, porta il totale dei positivi in regione sotto i quindicimila, passando da 15.304 a 14.630.

Dunque, i ricoveri totali passano da 43 a 40 (22 al San Carlo e 18 al Madonna delle Grazie), di cui sempre nessuno in terapia intensiva.

Anche per quanto riguarda i nuovi casi: 194 (183 i residenti) su 754 tamponi processati corrispondono ad una incidenza del 21,39% che torna a scendere dopo diversi giorni che è stato in crescita. Ieri al 25,07%, il giorno precedente al 21,57% e al 20,78% quello ancora prima, oltre rispetto al 19,10% del dato settimanale.

I 183 nuovi casi residenti (138 nel potentino e 45 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (46), Matera (22) poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

E’ stato chiarito intanto che , la mascherina resta “fortemente raccomandata” per accedere ai seggi e votare domenica prossima, ma non sarà obbligatoria.

Confermato invece dal Tar del Lazio l’obbligo di indossarla per gli studenti durante la maturità e gli esami di terza media.

Per il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: “E’ auspicabile che dopo il 15 giugno si vada verso lo stop all’obbligo della mascherina, io personalmente la terrei ugualmente sui mezzi pubblici e sugli aerei. Ma credo che sia auspicabile una eliminazione completa dell’obbligo“.

Il ministro della Salute Roberto Speranza rammenta che: “Dobbiamo considerare la pandemia ancora non conclusa: in tanti Paesi da qualche giorno, c’è una curva che ricomincia a crescere e non dobbiamo considerare che la partita è chiusa. Non siamo cioè fuori dal Covid, tuttavia tutto ciò che abbiamo, dai vaccini agli antivirali, ci consente di dire che siamo in una stagione diversa“.