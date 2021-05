Il presidente Vito Bardi ha firmato ieri l’ordinanza n.28 con la quale si dispone che a far data dal 19 maggio 2021 la percentuale dell’attività didattica in presenza negli istituti scolastici secondari superiori potrà essere ampliata dal 75% sino al 100%, limitatamente alle istituzioni scolastiche che hanno dichiarato la sussistenza delle condizioni di sicurezza. Gli istituti che hanno risposto, manifestando la volontà di riprendere le attività didattiche interamente in presenza, sono stati sette nella provincia di Potenza ed uno in quella di Matera.

A livello nazionale, intanto, c’è stata la modifica dei parametri per il cambio di colore delle Regioni che sarà determinato “dall’incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti Covid-19”. Sulla base di queste informazioni verrà “determinata la collocazione delle Regioni” in zona bianca, zona gialla, zona arancione e zona rossa. Spariscono i parametri relativi all’indice Rt, allo scenario e alla classificazione di rischio.

L’ambito passaggio in zona bianca ci sarà per “le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive”.

Quello in zona gialla si avrà con un’incidenza settimanale tra i 50 e i 150 casi ogni 100mila abitanti, oppure un’incidenza tra i 150 e i 250 casi ma rispettando due condizioni: l’occupazione dei posti letto in area medica deve essere uguale o inferiore al 30%, mentre in terapia intensiva deve essere uguale o inferiore al 20%.

La zona arancione viene prevista nei casi in cui l’incidenza si attesti tra 150 e 250 casi ogni 100mila abitanti, “salvo che ricorrano le condizioni” previste per la zona gialla o per la zona rossa. Il che vuol dire che scatta la zona arancione quando si ha tra i 150 e i 250 casi ogni 100mila abitanti e l’occupazione in area medica tra il 30% e il 40% e quella in terapia intensiva tra il 20% e il 30%.

In zona rossa ci finiranno tutte le Regioni che hanno 250 o più casi ogni 100mila abitanti. Un criterio non nuovo ma con la novità dell’Rt sostituito dalla possibilità che si entri in zona rossa con un’incidenza tra i 150 e i 250 casi, ma solamente se l’occupazione dei posti letto in area medica è superiore al 40% e quella in terapia intensiva superiore al 30%.

Con riferimento ai dati che oggi 19 maggio sono stati diffusi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, si evince un miglioramento costante della situazione con minori nuovi positivi e una riduzione dei ricoveri, sebbene funestata da altri 2ue decessi.

Infatti, sui 1.453 tamponi molecolari processati, sono stati rilevati 68 positivi (66 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi al 5,43%, in calo rispetto al 5,85 di ieri, inferiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 7,46%, mentre quello nazionale è al 2,9%.

I positivi di oggi riguardano Potenza con 13 casi, Matera con 4 e poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi, purtroppo i decessi segnalati sono 2, mentre i ricoveri totali scendono ancora da 109 a 97 e quelli in terapia intensiva variano da 9 a 6 (3 Pz, 3 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 192 (190 i residenti), che fanno scendere ulteriormente il totale dei positivi a 4.606.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 19 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 18 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 346.598

Tamponi molecolari totali negativi n. 318.186

Persone testate n. 198.692

Test antigenici totali 15.261

Tamponi molecolari di giornata n. 1.253

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 68

Tamponi molecolari negativi n. 1.185

RICOVERATI N. 97

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 02

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 10

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 192

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2

Picerno

Tolve

POSITIVI TOTALI N. 68

Residenti: n. 66

N. Comune

1 Acerenza

1 Aliano

1 Avigliano

1 Baragiano

2 Bernalda

1 Brindisi Montagna

1 Cancellara

3 Ferrandina

4 Irsina

1 Lagonegro

1 Lavello

4 Matera

1 Melfi

3 Moliterno

1 Montalbano Jonico

1 Montemilone

1 Pescopagano

5 Pisticci

1 Policoro

13 Potenza

3 Rapolla

1 Rionero in Vulture

5 Rivello

3 Rotondella

3 Scanzano Jonico

2 Tolve

2 Viggianello

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Tunisia (domiciliato a Palazzo San Gervasio)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

GUARITI TOTALI N. 192

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 190

N. Comune

2 Anzi

18 Avigliano

5 Baragiano

2 Bernalda

19 Brienza

1 Calciano

1 Calvello

1 Castelluccio Inferiore

1 Craco

1 Ferrandina

3 Filiano

1 Garaguso

3 Laurenzana

4 Marsicovetere

20 Matera

7 Melfi

1 Miglionico

1 Montemilone (domiciliato a Ferrandina)

1 Montescaglioso (domiciliato a Matera)

3 Nova Siri (n. 1 domiciliato a Matera)

28 Policoro (n. 1 domiciliato a Tursi)

1 Pomarico

1 Potenza

1 Rapolla

1 Rapone

33 Rionero in Vulture

8 Ripacandida

1 Rivello

2 Rotondella

2 Ruoti

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

3 Spinoso

4 Tito (n. 2 domiciliati a Tramutola)

1 Tolve

1 Tramutola

3 Tursi

3 Viggiano

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Matera)

1 Marche (domiciliato a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.606

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.509

DECEDUTI RESIDENTI N. 548

GUARITI RESIDENTI N. 20.048