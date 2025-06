Basilicata: Giornate Europee dell’Archeologia 2025

Due importanti appuntamenti, frutto delle ricerche archeologiche in corso, saranno i protagonisti delle Giornate Europee dell’Archeologia, organizzate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata in territorio lucano.

Le GEA, coordinate a livello europeo dall’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa, e promosse in ambito nazionale dal Ministero della Cultura, sono un evento interamente dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico, con il preciso intento di renderlo accessibile al grande pubblico creando un dialogo tra Istituzioni, Enti di ricerca, Associazioni locali e cittadini. Proprio in questo spirito la Soprintendenza ABAP della Basilicata quest’anno aderisce all’iniziativa presentando i risultati delle ricerche in corso presso due siti fondamentali per comprendere le dinamiche insediative nella Basilicata antica, oggetto di interesse sul piano internazionale.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 16.00 (ultimo ingresso ore 17.00), presso il sito dell’Incoronata di Pisticci. Individuata nel 1974, l’area rappresenta uno dei più significativi insediamenti indigeni dell’età del Ferro nel sud Italia. Nel corso della visita, a cura dell’équipe dell’Université de Rennes 2 – CJB, sarà possibile osservare da vicino il lavoro sul campo degli studenti, assistendo alle fasi di scavo e documentazione. Un’occasione imperdibile per conoscere questo sito e la metodologia della ricerca archeologica.

Il secondo appuntamento si svolgerà sabato 14 giugno con una passeggiata lungo un itinerario naturalistico che partendo alle ore 9.00 da località di Civita di Tricarico giungerà fino alla Cappella della Madonna di Fonti, per poi far ritorno al punto di partenza (circa 8 km complessivi). L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Sezione di Potenza del Club Alpino Italiano. Al termine del percorso, sarà possibile conoscere l’area archeologica di Civita, tra i più estesi siti italici della Lucania antica. Durante la visita, i membri dell’équipe di ricerca dell’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne che conduce gli scavi e il personale della Soprintendenza accompagneranno i partecipanti alla scoperta della storia del sito. Per chi non volesse partecipare all’escursione sarà possibile effettuare unicamente la visita al sito tra le ore 9.00 e le ore 11.30 (ultimo ingresso).

Ingresso gratuito – Non è necessaria la prenotazione