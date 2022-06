Basilicata: flessione dei ricoveri, nessun decesso, 243 nuovi positivi.

Anche il report odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 7 giugno 2022) non riporta decessi e riferisce di un riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale che continua a far emergere anche oggi ben 1.126 guarigioni relative al periodo antecedente, oltre alle 371 guarigioni di giornata, con il totale dei positivi in regione che cala da 17.488 a 16.234.

I ricoveri totali ridiscendono da 48 a 44 (26 al San Carlo e 18 al Madonna delle Grazie), di cui sempre nessuno in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i nuovi casi registrati su 1.159 tamponi processati, essi sono stati 250 (243 i residenti) con una incidenza del 21,57%, di nuovo in risalita rispetto al 20,78% del giorno precedente, ma soprattutto rispetto al 19,10% del dato settimanale rilevato ieri (anch’esso in risalita rispetto al precedente 18,64% e in controtendenza rispetto alle ultime sei settimane, tutte segnate da un dato in continua discesa dal 24,62% della settimana 14/3-20/3/2022).

I 243 nuovi casi residenti (167 nel potentino e 76 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (55), Matera (33), Policoro (10), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

E mentre in Italia si va, sostanzialmente, verso una estate più tranquilla con -alla vigilia della fine delle lezioni, che in gran parte d’Italia termineranno domani, e a due settimane dalla maturità che prenderà il via il 22 giugno- la discussione che volge ancora sul tema delle “mascherine sì mascherine no” a scuola su cui, proprio oggi, si dovrebbe pronunciare il Tar del Lazio.

Con Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che “Sull’obbligo della mascherina per andare a votare, stendiamo un velo pietoso. Oggi possiamo andare a ballare la macarena in discoteca, possiamo andare al supermercato o in farmacia senza mascherina, mentre per andare a votare c’è il rischio contagio. Assurdo. La politica è lontana dai cittadini. Siamo di fronte alla burocrazia che impazza e che prende decisioni dove non c’è una vera evidenza scientifica“.

In altre parti del mondo le cose non sono proprio così tranquille. In Brasile, ad esempio, il numero medio di contagi giornalieri da coronavirus e’ aumentato del 92% nel contesto di una recrudescenza della pandemia, per la quale Rio de Janeiro ha registrato il numero piu’ alto di ricoverati negli ultimi tre mesi.

Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati segnalati 28.880 contagiati da Covid 19, che hanno portato il totale accumulato dall’inizio della pandemia a 31.182.645. La media mobile e’ stata di 29.682 nuovi contagi al giorno nell’ultima settimana, con un aumento del 92% rispetto a 14 giorni fa. Ieri e’ stato l’undicesimo giorno consecutivo con un aumento del numero medio di contagiati.