In questo fine settimana, in Basilicata, sul fronte covid si registrano, purtroppo, due decessi (residenti di Palazzo San Gervasio e Venosa). In uno dei due casi trattasi di una donna di 57 anni, vaccinata, ma con altre patologie che era ricoverata al San Carlo di Potenza, nel reparto di pneumologia. Per l’altro caso si tratta di una persona di Venosa, ricoverata nel reparto covid dell’Universo Salute di Potenza, l’ex “Don Uva”.

Ci sono, comunque, anche buone notizie come l’incidenza in regione dei positivi/sui tamponi dell’intera settimana conclusa -che forniamo ogni lunedì- che è del 3,57%, in netto calo rispetto al 5,41% di quella precedente.

Una notizia incoraggiante, in linea con i dati del bollettino nazionale che parla di un calo generalizzato dei contagi che si aggiunge alle altre che emergono dal comunicato odierno che segue e dai dati contenuti nelle tabelle cumulative di sabato e domenica che pubblichiamo più avanti. Da essi si apprende che:

-i ricoveri totali risalgono dai 43 di venerdì ai 51 odierni, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 3;

–il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 15 nuovi casi e delle 57 guarigioni, si riduce a 1.159.

I nuovi casi riguardano: Tito (6), Montescaglioso (2), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con un solo caso tra cui Potenza. Mentre non se ne registrano a Matera.

Ma ecco i comunicati ufficiali di oggi: “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 26 settembre, sono state effettuate 1.869 vaccinazioni. A ieri sono 419.536 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,8 per cento) e 372.459 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (67,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 791.995 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 284 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1 (relativo a residente in Basilicata), è risultato positivo. Nella stessa giornata sono state registrate 15 guarigioni (di cui 14 relative a residenti in Basilicata) e si è verificato un decesso.”