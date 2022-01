Dopo il varo dei nuovi provvedimenti di ieri del governo, sono 13.681 (il 5,7% della popolazione) gli over 50 lucani per i quali, non avendo ancora ricevuto nessuna dose di vaccino, scatterà l’obbligo appena introdotto (https://giornalemio.it/cronaca/obbligo-vaccinale-per-over-50-super-green-pass-per-il-lavoro-norme-per-la-scuola/).

Questo nella giornata di oggi (festiva e per cui priva di comunicati ufficiali) attingendo dalla TGR, sul fronte covid si registrano altri due decessi (una donna di 86 anni di Senise, morta a casa e un altra persona di Lauria , che era ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza), nonché un’altra valanga di positivi: ben 1.032 su 2.927 tamponi processati, con una incidenza positivi/tamponi del 35,26%. Roba mai registrata.

Tranquillizza in parte il dato dei ricoveri ospedalieri con la terapia intensiva con il dato di occupazione fermo al 4%, mentre nei reparti covid siamo ad un dato di occupazione del 20% (per l’Agenas dunque oltre soglia).

L’impressione è che sembra essere saltato qualsiasi sistema di tracciamento e questa cosa non è per niente tranquillizzante. D’altronde, come dimostra l’ultima trovata dell’autosorveglianza siamo stati invitati o no ad un sostanziale “fai da te“? Per cui ci tocca scaramanticamente recitare il classico “speriamo che me la cavo” confidando su quello che al momento sembra apparire la variante “Omicron”: molto più contagiosa ma con minori effetti gravi (grazie ovviamente ai vaccini).

E a proposito di Omicron, nel Laboratorio di Genetica del Madonna delle Grazie su 8 campioni sequenziati tutti sono risultati con questa variante.