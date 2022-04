Sono 44 gli interventi ammissibili e di pronta cantierabilità, finanziati con risorse statali rinvenienti dal Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 e assegnate alla Regione Basilicata come anticipazione della nuova programmazione.

La Giunta regionale ha approvato con apposita delibera (Delibera Fsc 2021-2027, 83 milioni di euro per 44 interventi già cantierabili) gli interventi proposti dalle diverse direzioni regionali tra cui Ambiente, territorio ed energia, Infrastrutture e mobilità, Politiche agricole, alimentari e forestali e quello dello Sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità. Ammontano a 83,4 milioni di euro i fondi a disposizione ripartiti tra 23 interventi che riguarderanno la riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi, 6 per i rifiuti, 12 per la messa in sicurezza di tratti stradali e per il dissesto idrogeologico, un intervento a tutela del patrimonio forestale pubblico dell’ambiente e del territorio che interesserà diversi comuni della Regione, un intervento per il sostegno alla ripresa delle piccole e medie imprese e delle professioni lucane, un progetto Smart lab Academy nell’hub San Rocco di Matera, diversi i finanziamenti riguardanti i singoli comuni e uno per la messa in sicurezza della Cavonica.

“Trattandosi di opere immediatamente cantierabili – ha commentato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – si potranno vedere i risultati in tempi brevi e che potranno incidere in modo significativo sullo sviluppo territoriale. Grazie a questa anticipazione di risorse del fondo sviluppo e coesione si potranno realizzare diverse operazioni che consentiranno di colmare gap infrastrutturali che hanno penalizzato economia e territorio. Un risultato reso possibile grazie alla negoziazione proficua avuta tra l’amministrazione regionale e il Ministero per il Sud e la coesione territoriale”.

Ecco l’elenco di dettaglio degli interventi:

Titolo intervento Localizzazione CUP Importo finanziato Direzione Generale competente Interventi di raccordo del verde urbano per valorizzare il rapporto uomo natura OLIVETO LUCANO I67H21001420002 224.650,200 Ambiente, Territorio ed Energia Interventi di sistemazione a verde e messa in sicurezza di percorsi esistenti, siti in c.da Manca di sopra, connessi al punto di informazione turistica ed alla Casa dell’Artista sita in C.da Manca di sopra. EPISCOPIA I67H20003340002 243.715,320 Ambiente, Territorio ed Energia Valorizzazione ed ampliamento del giardino storico San Francesco per realizzazione orto botanico RIPACANDIDA I71B20000930002 450.176,510 Ambiente, Territorio ed Energia Interventi di riqualificazione e recupero dell’area verde di via Rago POMARICO D91B21002050002 400.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Riqualificazione sentiero del benessere Piano della Croce- Croce Pantana, Milioso- Pantana VIGGIANELLO E11B20001210006 499.829,460 Ambiente, Territorio ed Energia Percorsi verdi e percorso salute tra il fiume Melandro e il Vallone del Tuorno VIETRI DI POTENZA D92F20000030002 500.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Sistemazione e valorizzazione aree riservate al verde pubblico urbano SALANDRA E29J21002180006 287.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Realizzazione del Parco Imperatore RIONERO IN VULTURE B61B21002390002 500.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Reti verdi urbane Comuni di TRICARICO- SAN CHIRICO- NUOVO-TOLVE TRICARICO H69J21004230002 500.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Orto etnobotanico di Ginestra e recupero tratto di viabilità storica GINESTRA G31B20001810002 493.868,690 Ambiente, Territorio ed Energia I dintorni del castello Caracciolo di Brienza, recupero di un antico sentiero BRIENZA H71B21002570001 499.546,610 Ambiente, Territorio ed Energia Realizzazione di un orto urbano CIRIGLIANO C11B20001270002 498.466,320 Ambiente, Territorio ed Energia Riqualificazione spazi verdi esistenti e percorso salute SAVOIA DI LUCANIA D63D21003060002 399.298,000 Ambiente, Territorio ed Energia La città del Parco: il Parco fluviale CALVELLO F91B21001870002 500.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Sistemazione e valorizzazione di aree riservate al verde pubblico urbano SAN MAURO FORTE G47H20002720002 500.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Rete Ecologica Comunale per l’Ambiente e il Paesaggio – Castelsaraceno CASTELSARACENO E11B21002760002 250.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Infrastrutturazione aree verdi nel Comune di Pisticci PISTICCI C79J20001270006 500.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Sistemazione, valorizzazione e riqualificazione ambientale zone verdi e percorsi pedonali MIGLIONICO B29J21004040001 411.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Tutela, valorizzazione e regolamentazione accesso all’area Bosco Grande PIETRAGALLA D99J20002060001 250.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Valorizzazione dei luoghi di ispirazione Leviana ALIANO J79J20001140002 499.953,200 Ambiente, Territorio ed Energia Giardino d’inverno: scienze e socialità GORGOGLIONE G69J20002700006 448.049,500 Ambiente, Territorio ed Energia

Titolo intervento Localizzazione CUP Importo finanziato Direzione Generale competente Realizzazione di un percorso attrezzato per attività ludiche, sportive e tempo libero lungo il fiume Agri PATERNO H41B20001160001 390.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Sviluppo di spazi verdi urbani GALLICCHIO J29J21005090002 190.056,340 Ambiente, Territorio ed Energia Lavori di chiusura del I° e II° settore di discarica della piattaforma di gestione rifiuti sita in località La Martella del Comune di Matera MATERA I19J21002690002 3.000.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica controllata di località Albero in Piano del comune di Rapolla (PZ). RAPOLLA G46J17000730002 70.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Interventi per la realizzazione di centri di raccolta RSU, per la promozione della raccolta differenziata e/o del servizio di gestione dei rifiuti ANZI I79J21002680006 135.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Interventi per la realizzazione di centri di raccolta RSU, per la promozione della raccolta differenziata e/o del servizio di gestione dei rifiuti ALBANO DI LUCANIA F69J21004200002 200.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Interventi per la realizzazione di centri di raccolta RSU, per la promozione della raccolta differenziata e/o del servizio di gestione dei rifiuti POMARICO D94E21000610006 135.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Lavori di conversione della piattaforma polifunzionale di trattamento meccanico- biologico del Comune di Venosa per la realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione umida dei RSU VENOSA H83J09000950002 500.000,000 Ambiente, Territorio ed Energia Lavori di sistemazione idrogeologica in località Gelsi in Croce. SANT’ANGELO LE FRATTE I11B13000680001 186.862,550 Infrastrutture e Mobilità Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada comunale PIAN DI CAPRIO-CALDARO-SANTA MARIA- PISCULLO SAN MAURO FORTE G47H20002660002 379.094,110 Infrastrutture e Mobilità Intervento di consolidamento e messa in sicurezza Via Aldo Moro del Centro Abitato RIPACANDIDA I74H15000820002 525.737,190 Infrastrutture e Mobilità Opere di sistemazione idraulica Fiumara di Venosa VENOSA C8H20000070003 1.109.946,170 Infrastrutture e Mobilità Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle pareti instabili della Via Extramurale ex SS 93 RAPOLLA G41B21004460007 1.600.000,000 Infrastrutture e Mobilità S.P. 4 “Trasversale alta Cavonica” Interventi di completamento e messa in sicurezza COMUNI DI SALANDRA e GARAGUSO H75F21000320001 5.000.000,000 Infrastrutture e Mobilità Messa in sicurezza Vico San Filippo TURSI I77H21000890002 500.000,000 Infrastrutture e Mobilità