Oggi, in Basilicata si è superato anche il numero record di positivi registrato a Capodanno. Il report odierno ci dice, infatti, che su 2.925 tamponi processati nella giornata di ieri sono stati rilevati ben 879 positivi (il 30,5%) dei quali 832 sono i residenti in regione.

Un indice di positività che supera di molto il dato della settimana appena conclusa di cui abbiamo dato conto ieri, il 22,87%, che è stato già il doppio di quello della settimana precedente.

Inoltre, c’è anche un nuovo decesso avvenuto nell’ospedale San Carlo, una persona di 90 anni residente a Maratea.

Per quanto riguarda i ricoveri rimangono stabili a 73 (37 a Potenza e 36 a Matera) ma con un ricovero in più in terapia intensiva dove si passa a tre (1 al San Carlo e 2 al Madonna delle Grazie).

Tenuto conto dei positivi odierni, dei 56 guariti e del decesso, il totale dei positivi oggi in Basilicata è di 6.576…… mentre solo pochi giorni fa, a Natale, erano 2.820.

E’ evidente che il contagio corre grazie anche alla sottovalutazione nei comportamenti quotidiani come l’uso corretto delle mascherine e soprattutto l’adozione di quelle maggiormente efficaci come le Ffp2, ora diventate obbligatorie in taluni casi, il cui prezzo è stato calmierato con un accordo raggiunto ieri (https://giornalemio.it/cronaca/le-mascherine-ffp2-ora-obbligatorie-costeranno-75-centesimi/).

Ma ecco a seguire il comunicato ufficiale odierno, mentre le tabelle riepilogative (da cui si evince il numero dei positivi per Comune) le aggiungeremo in coda a questo articolo appena saranno rese disponibili:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 3 gennaio, sono state effettuate 6.757 vaccinazioni. A ieri sono 446.543 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,7 per cento) e 413.443 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,7 per cento) e 169.337 (30,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.029.323 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 73 le persone ricoverate: 37 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 36 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.925 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 879 (e di questi 832 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 58 guarigioni, di cui 56 relative a residenti in Basilicata.

Oggi, inoltre, è stato registrato il decesso, al San Carlo di Potenza, di un uomo residente a Maratea.“

Dalle tabelle riepilogative ora rese disponibili e che trovate a seguire, si apprende che i Comuni interessati a questo nuovo significativo numero di positivi sono: Potenza (122), Matera (73), Bella (71), poi altri centri con meno casi come da elenco.