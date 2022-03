Una buona notizia per la tutela delle persone fragili dal coronavirus giunge dalla disponibilità del nuovo farmaco Evusheld, un’associazione di due anticorpi monoclonali (tixagevimab e cilgavimab), sviluppata da AstraZeneca AB per la prevenzione di Covid-19 negli adulti. Nelle ultime ore AstraZeneca ne ha confermato il via libera da parte dell’Aifa per le persone ad alto rischio, aggiungendo che l’Italia ha richiesto una quantità iniziale di questa combinazione pari a 20.000 dosi.

Il ministero della Salute ne ha approvato la distribuzione -tramite la struttura commissariale- con apposito decreto dello scorso 20 gennaio, mentre spetta all’Agenzia italiana del farmaco definire modalità e condizioni d’impiego di questo medicinale in coerenza con la scheda informativa del prodotto.

Giovanni Di Perri, direttore della Scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’Università di Torino spiega trattasi di : “Un anticorpo monoclonale è un tipo di proteina progettata per riconoscere e legarsi a una struttura specifica, chiamata antigene. Tixagevimab e cilgavimab sono stati sviluppati per legarsi a due siti distinti sulla proteina Spike di Sars-CoV-2″ e che “La combinazione impedisce al virus di entrare nelle cellule del corpo e di causare l’infezione. Poiché i due anticorpi si attaccano a parti diverse della proteina, il loro utilizzo in associazione può essere più efficace.” Secondo Raffaella Fede, direttore medico di Astrazeneca Italia, inoltre : “la combinazione di tixagevimab e cilgavimab rappresenta una protezione supplementare che si aggiunge dunque a quella dei vaccini per proteggere le persone più fragili”. Bene, anche perchè questi ultimi sono maggiormente a rischio di esito infausto.

E, purtroppo, ancora due decessi vengono registrati anche dal bollettino odierno della task force della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 13 marzo 2022), ambedue avvenuti al San Carlo. Trattasi di due donne residenti a Potenza, la prima del 1930 ricoverata in pneumologia non vaccinata e con comorbilità, la seconda del 1947 ricoverata in medicina interna, vaccinata e con comorbilità.

I ricoveri, anche per i due decessi, scendono da 92 a 90 (56 a Potenza e 34 a Matera) di cui sempre uno solo in terapia intensiva al San Carlo

Rimane anche oggi, come per tutta la settimana, sempre oltre il 20% il rapporto positivi/tamponi. Infatti, su 2.394 tamponi processati, sono stati 486 i nuovi positivi riscontrati pari ad una incidenza del 20,30% di poco superiore al 20,14% del giorno precedente e sempre saldamente al di sopra del dato della settimana scorsa che è stato del 18,37%.

I 479 positivi residenti sono stati riscontrati a: Matera (84), Potenza (74), Pisticci (17), Pignola e Marsicovetere (15), Melfi, Tito e Venosa (14), Nova Siri (13), poi altri comuni con casi inferiori.

I guariti sono stati 288 (287 i residenti) che tornando ad essere inferiori ai nuovi postivi fanno risalire il totale dei lucani contagiati da 17.784 a 17.974.