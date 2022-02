Dunque con il governo che ha introdotto una serie di novità per quanto riguarda la durata le green pass, le regole in zona rossa e le misure a scuola (https://giornalemio.it/cronaca/meno-dad-e-niente-restrizioni-anche-in-zona-rossa-per-i-vaccinati-con-pass-illimitato/), il Presidente del Consiglio che afferma “Pronti a riaprire“, Crisanti che suggerisce: “Stop al Green pass, siamo al 90% di immunizzati” …..e il festival di San Remo che -con il pubblico in sala- distrae un poco la mente con tutto il suo caravanserraglio di canzoni-polemiche-show ed ospitate come quella del virologo Oronzo, ci si avvia verso una lenta fuoriuscita da questa situazione pandemica. Almeno lo si spera.

Per ora, continuiamo a riportare quotidianamente i dati da cui avremo prima o poi la conferma per questo auspicio, ma che dai quali -purtroppo- in Basilicata, oggi apprendiamo di due nuovi decessi.

Entrambi sono avvenuti nell’ospedale San Carlo di Potenza e trattasi di due uomini, di 94 e 84 anni: il primo – originario di Laino Castello (Cosenza) – non vaccinato, il secondo, di Lavello, che aveva ricevuto due dosi. E sono oramai oltre cinquanta, purtroppo, le vittime registrate dal 1 gennaio.

Sostanzialmente stabili i ricoveri che crescono da 93 a 96 in totale, mentre quelli in terapia intensiva variano da 5 a 4.

Invece, 1.028 sono i nuovi positivi (1.001 i residenti) riscontrati sui 5.763 tamponi processati, con una incidenza giornaliera che si attesta al 17,84%, , superiore al 16.92% di ieri e al 17,32% del dato settimanale.

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 2 febbraio, sono state effettuate 3.890 vaccinazioni. A ieri sono 462.973 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,7 per cento), 424.919 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,8 per cento) e 304.208 (55 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.192.100 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 96 le persone ricoverate: 46 nell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 50 nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 5.763 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.028 sono risultati positivi (1.001 riguardano residenti in Basilicata). Nella stessa giornata si sono avute 728 guarigioni.

Registrati, inoltre, 2 nuovi decessi: 1 persona residente in Basilicata, a Lavello, e 1 persona residente in Calabria, a Laino Castello.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

