“La situazione è chiara: in tutto il Paese si registra in modo consistente la riduzione di contagi, ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti di medicina. Gli indicatori di replicazione virale sono al di sotto dell’unità, significa che non ci aspettiamo una progressione dei casi perché la trasmissibilità in questa fase è contenuta“: è quanto rileva la presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia, Lucia Bisceglia in un’intervista con il Corriere della Sera in cui ribadisce come:”L’elevato livello di copertura vaccinale, che speriamo di consolidare nei prossimi giorni, dovrebbe darci tranquillità. Il calo è dovuto alle vaccinazioni, arma fondamentale“.

Accanto all’arma vaccino è forte l’interesse per i farmaci da utilizzare per la cura del covid, affinchè si possa convivere con lo stesso come con altre patologie. Ed è su questo fronte che è giunto l’annuncio della azienda americana Merck secondo cui il Molnupiravir, farmaco da essa prodotto, «dimezza il rischio di ospedalizzazione e di morte» di chi è positivo al Covid-19. E pertanto essa chiederà «il prima possibile» l’autorizzazione di emergenza negli Stati Uniti per questa prima pillola antivirale. “I test clinici condotti – afferma il colosso farmaceutico – hanno dimostrato che l’assunzione del farmaco per via orale ridurrebbe del 50% ricoveri e decessi, ma solo se somministrato a persone ad alto rischio e, soprattutto, nelle fasi iniziali dell’infezione. La pillola della Merck ha mostrato la sua efficacia se presa per cinque giorni, quattro volte al giorno.” Se sono rose fioriranno. Speriamo bene.

Venendo ai dato odierni della Basilicata, si registrano purtroppo due decessi: due uomini, rispettivamente di 81 e 47 anni. Il primo, è deceduto poche ore fa nel reparto di pneumologia dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, mentre l’altra vittima -più giovane e non vaccinata-(di Oppido Lucano) era ricoverata da diverse settimane nella terapia intensiva del San Carlo di Potenza. Ovviamente, nei comunicati che riportiamo a seguire non viene riportato il decesso odierno, mentre sale a 616 il totale delle vittime covid in regione.

Infatti, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 1° ottobre, sono state effettuate 1.193 vaccinazioni. A ieri sono 421.718 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,2 per cento) e 378.133 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (68,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 799.851 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 979 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 26 – tutti relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono avute 62 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.

Inoltre, in data odierna è stato registrato il decesso di 1 paziente che si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Carlo di Potenza.”

Da questo comunicato e dai dati contenuti nelle ulteriori tabelle che pubblichiamo più avanti, si apprende inoltre che:

–i ricoveri totali scendono da 38 a 36, mentre quelli in terapia intensiva variando da 2 a 1;

–l’incidenza dei positivi sui tamponi processati odierni è del 2,66% ancora in discesa rispetto al 3,31% del giorno precedente e del 6,82% di quello prima, nonchè inferiore a quello dell’intera settimana conclusa che è stato del 3,57%;

–il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 26 nuovi casi, delle 62 guarigioni e del decesso, scende da 1.246 a 1.209;

I nuovi casi riguardano: Senise (6), Tito (4), Policoro e Potenza (4), Matera e Avigliano (3), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi tra cui Potenza con due casi.