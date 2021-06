Da oggi 7 giugno, anche in Basilicata il “coprifuoco” si sposta a mezzanotte e non c’è più alcun Comune in zona rossa…fra poco non avremo più nessun positivo, considerato che con un numero di tamponi così irrilevante difficilmente se ne troverà più qualcuno. Pensate, ieri, ne è stato rintracciato UNO, dicasi UNO (a Policoro).

“La task force regionale -infatti- comunica che nella giornata di ieri, 6 giugno,

—sono stati processati 157 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1 (relativo a residente in Basilicata) è risultato positivo. Nella stessa giornata sono state registrate 58 guarigioni (di cui 57 relative a residenti in Basilicata);

–inoltre “sono state effettuate 4.513 vaccinazioni. A ieri sono 231.234 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (41,8 per cento) e 127.564 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 358.798 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane)”.

Come ogni lunedì, forniamo il dato dell’incidenza dei postivi sui tamponi della settimana appena conclusa che è del 3,52%, rispetto al 4,68% di quella precedente. In quest’ultima settimana i tamponi effettuati sono stati 4.376, mentre in quella precedente 6.076 e agli inizi di maggio erano 9.300. Nelle ultime tre settimane, GRAZIE, a questa riduzione di tamponi i positivi emersi sono stati nell’ordine: 369,292 e ora 176.Ogni commento è superfluo.

Il bollettino con i dati riassuntivi dei dati cumulativi di sabato e domenica che pubblichiamo a seguire ci dice che ieri vi è stato un nuovo decesso ad Avigliano (oltre a quello di sabato a Senise), che i ricoveri totali sono ora 48 e sempre zero in terapia intensiva.