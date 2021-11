Cominciano ad aumentare le risorse per combattere il covid, oltre al vaccino che al momento è lo strumento principe. Infatti, è di oggi la notizia dell’agenzia regolatoria del farmaco britannica (Mhra) che ha approvato il Molnupiravir, prima pillola indicata per il trattamento del Covid. Un farmaco che potrà essere prescritto a chiunque sia testato positivo al Covid e abbia almeno un fattore di rischio legato a un possibile contagio grave come l’obesità, una cardiopatia, il diabete o in genere un’età superiore ai 60 anni. Il governo britannico, anticipando tutti nell’approvazione, si è finora assicurato 250.000 confezioni di Molnupiravir, uno strumento da esso ritenuto fondamentale per contenere l’effetto dell’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni senza ripristinare il grosso delle restrizioni.

A tal proposito Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell’Agenzia europea del farmaco, considerato che i tempi per l’ok di Ema a questo farmaco ha detto che “non sono prevedibili, ma siamo pronti a dare assistenza agli Stati che vogliano dare il via libera all’uso di emergenza prima dell’autorizzazione Ue“.

Venendo alla Basilicata, la situazione sempre sul fronte Covid19 aggiornata ad oggi, in sintesi, è la seguente:

i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono il 78,3% (mentre a livello nazionale è l’86,38%) e quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose sono il 71,3% (83,07% dato nazionale);

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale di oggi e le tabelle riepilogative :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 3 novembre, sono state effettuate 1.041 vaccinazioni. A ieri sono 433.100 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,3 per cento) e 394.459 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (71,3 per cento) e 8.233 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 835.772 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 676 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 28 (dei quali 27 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 20 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.”