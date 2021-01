In base al dato aggiornato alle 8.03 di questa mattina, nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, sono 1.903.334 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l’81,9% del totale delle dosi consegnate (2.324.985). La somministrazione ha riguardato 1.194.362 donne e 708.972 uomini. Mentre, le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 564.490. Il vaccino è stato somministrato a 1.355.688 operatori sanitari, 349.934 unità di personale non sanitario, 183.050 ospiti di strutture residenziali e 14.663 over 80.

Ma sul fronte della campagna vaccinale il responsabile del Cts, Agostino Miozzo, in una intervista al Corriere della Sera afferma che : Siamo in piena emergenza, ma vedo ancora troppa improvvisazione. A un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza dico che se vogliamo battere questo virus non possiamo permetterci altri errori. Rischiamo di pagarli a caro prezzo“. Ha aggiunto, poi, che: “Siamo stati travolti da un tremendo tsunami che ha sconvolto sistemi e strutture spesso non preparati a vivere emergenze così devastanti. Purtroppo questa pandemia ha messo in evidenza le fragilità dei sistemi sociale e sanitario causate da decenni di abbandono e di scarsi investimenti politici ed economici“. Ha pesato molto, secondo Miozzo, “l’assenza della medicina del territorio“, mentre – per quanto riguarda la campagna dei vaccini – ritiene vi sia “ancora molta improvvisazione e poca preparazione del territorio” e “disordine e cattiva gestione del processo: i furbi del vaccino, la scarsa informazione sulle prospettive, la poca comunicazione dedicata a fasce diverse della popolazione“. La preoccupazione è che: “Finora le vaccinazioni sono state effettuate in luoghi protetti. Non posso immaginare cosa succederà quando dovremo andare a vaccinare persone non deambulanti, anziani che non hanno un pc per accreditarsi“, per cui Miozzo invita ad usare nella campagna vaccinale anche volontari e militari.

Venendo ai dati lucani, alla luce del report che pubblichiamo integralmente a seguire, si rileva che sui sempre pochissimi (661) tamponi molecolari processati nella giornata di ieri, sabato 30 gennaio 2021, sono stati 31 (28 residenti) i positivi rilevati che corrispondono al 4,69%, la metà rispetto al 9,38% della giornata precedente, inferiore al dato medio lucano della settimana scorsa dell’8,27% e di poco superiore a quello nazionale che è del 4,27%.

Oggi il maggior numero di casi rilevati (5) riguardano Policoro e Maratea, seguono poi con 3 casi a testa Potenza e Matera, poi via via numeri più ridotti.

Come avviene da giorni, anche nel report odierno viene riferito che sarebbero stati processati 1.720 test antigenici, sempre con esito non svelato.

C’è anche, purtroppo, la segnalazione di un decesso, mentre scendono (da 72 a 68) i ricoveri totali e rimangono 2 i casi in terapia intensiva.

Sono, infine, 28 i guariti della giornata, ma ad essi se ne sono aggiunti – come avviene da tre giorni (ieri 400 e il giorno prima 701)- altre 328 guarigioni non conteggiate in precedenza, “miracolo” che dovrebbe far scendere (5.541 + 28 nuovi positivi – 1 decesso – 256 guarigioni) ulteriormente il numero totale dei positivi in Regione a 5.212. Invece, come potete vedere in fondo al report i positivi sarebbero 5.540, che la dice lunga sulla affidabilità dei dati che ci vengono forniti quotidianamente.

Ma tant’è, ed ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 31 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 30 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 209.904

Tamponi totali negativi n. 194.399

Persone testate n. 129.584

Tamponi molecolari di giornata n. 661

Test antigenici totali 1.720

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 31

Tamponi negativi n. 630

RICOVERATI N. 68

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 23

Medicina d’Urgenza n. 05

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 08

Pneumologia n. 04

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 28

DECESSI TOTALI N. 1

Residenti: n. 1

• Ruvo del Monte

POSITIVI TOTALI N. 31

Residenti: n. 28

N. Comune

1 Atella (domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Brienza

1 Grumento Nova

1 Irsina

2 Lauria

1 Lavello

5 Maratea

1 Melfi

3 Matera

1 Palazzo San Gervasio

5 Policoro (n. 1 domiciliato a Tursi)

3 Potenza

1 Stigliano

1 Tricarico

1 Tursi

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 28

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 28

N. Comune

1 Castelgrande (domiciliato a Pescopagano)

21 Melfi (n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Rapolla

4 Rionero in Vulture

1 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.540

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.472

DECEDUTI RESIDENTI N. 316

GUARITI RESIDENTI N. 6.981

Note: a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state registrate ulteriori n. 328 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate, per complessive n. 356 guarigioni. I dati aggregati, esposti nella parte finale del bollettino tengono conto di tale riallineamento.

Potenza, 31 gennaio 2021

Task Force Regione Basilicata