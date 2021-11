In Basilicata, da alcuni giorni è diventata un’impresa acquisire i dati dell’andamento dell’epidemia, tenuto conto che sui due canali ufficiali -le News del sito della Regione e la pagina Covid19- da due giorni non sono stati pubblicati i comunicati ufficiali e le consuete tabelle riepilogative. Per cui bisogna recuperarli da varie fonti. E comunque la situazione sul fronte Covid19 aggiornata ad oggi è, in sintesi, la seguente:

i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono il 78,2% (mentre a livello nazionale è l’86,35%) e quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose sono il 71,2% (82,95% dato nazionale) ;

l'incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi processati è del 7,35% , in crescita rispetto ai valori giornalieri delle settimane precedenti (un valore simile è stato registrato esattamente un mese fa, il 2 ottobre: 7,63%) e superiore al dato della settimana appena conclusa che è stato del 3,92% , anch'esso in crescita come scritto ieri (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-positivi-tamponi-settimana-sale-al-392-24-i-ricoveri-un-decesso/);

i ricoveri totali salgono da 24 a 26 (19 all'ospedale San Carlo di Potenza, 7 al Madonna delle Grazie di Matera), mentre in terapia non c'è alcun paziente dal giorno 6 di questo mese (dati tratti dalla TGR Basilicata);

il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 15 nuovi casi e delle 4 guarigioni, sale a 845;

Ed ecco uno dei comunicati ufficiali di oggi, mentre le tabelle riepilogative le pubblicheremo a seguire appena e se verranno rese disponibili :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 1° novembre, sono state effettuate 520 vaccinazioni. A ieri sono 432.742 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,2 per cento), 393.732 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (71,2 per cento) e 7.375 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 833.849 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 204 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 15 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 4 guarigioni di persone residenti in Basilicata.”

Alla buon ora, ecco giungere anche la pubblicazione dei comunicati.

In uno “Si precisa che si è in attesa di corretta classificazione da scheda ISTAT di un decesso avvenuto il 31.10.2021 e comunicato dall’ASP in data 1.11.2021, di soggetto di sesso femminile (anno di nascita 1933) già positiva per Covid-19, ospite della casa di riposo di Castelgrande (PZ).” di cui avevamo dato notizia nell’articolo di ieri (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-positivi-tamponi-settimana-sale-al-392-24-i-ricoveri-un-decesso/).

A seguire le tabelle riepilogative dei tre giorni scorsi da cui si evince che i 33 casi di questo periodo hanno riguardato: Potenza e Bernalda (6), Marsicovetere e San Chirico Raparo (4), Matera, Corleto e Palazzo SG (2), poi altri Comuni (come da elenco in terza tabella) con uno solo.