Negli ultimi 30 giorni, il 33% delle diagnosi di coronavirus in Italia, il 46% delle ospedalizzazioni, il 71% dei ricoveri in terapia intensiva e il 69% dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. E’ quanto reso noto dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo report settimanale che conferma l’importanza della vaccinazione per provare a contenere la recrudescenza (attuale e quella presumibile dell’autunno) della diffusione del covid19 senza che il Paese vada di nuovo in crisi sanitaria.

In proposito dal report del governo, aggiornato alle 6,09 di oggi, apprendiamo che il totale persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 30.119.047, corrispondente al 55,77 % della popolazione over 12. E si registra un incremento delle prenotazioni anche in ragione dell’annunciata applicazione del green pass dal 6 agosto prossimo.

In Basilicata la campagna si mantiene ancora oltre 10 punti al di sotto del dato nazionale. “La task force regionale –infatti– comunica che nella giornata di ieri, 25 luglio, sono state effettuate 4.478 vaccinazioni. A ieri sono 343.563 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (62,1 per cento) e 237.759 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (43,0 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 581.322 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 40 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1 (relativo a un residente in Basilicata) è risultato positivo. Nella stessa giornata sono state registrate 13 guarigioni, 12 delle quali relative a residenti in Basilicata.”

Nel contempo sono state fornite le tabelle relative ai dati comprensivi anche di sabato che trovate in fondo all’articolo.

Essendo lunedì, forniamo -come di consueto- i dati relativi all’incidenza dei positivi sui tamponi processati relativi alla settimana che si è appena conclusa che è del 3,40%, in risalita rispetto ali’1,63% di quella precedente a dimostrazione di una ripresa dei contagi come in tutto il Paese.

Sul fronte dei ricoveri, invece notizie buone, considerato che si registra una ulteriore riduzione dei ricoveri totali da 16 a 15, con nessun caso in terapia intensiva e -fortunatamente- nessun decesso.

I nuovi positivi riguardano: Moliterno (3), Bernalda (2), poi altri comuni (tra cui Potenza) con un solo caso (vedi elenco in tabella sottostante). Nessun caso a Matera.

Tenuto conto che sono stati registrati 24 nuovi guariti, il numero dei positivi attuali in Basilicata riportati ufficialmente sono 577.