Basilicata: crescono positivi e ricoveri. La pandemia non finisce per decreto.

Crescono i casi di positivi nel Paese e conferma quanto Galli ci ricorda più avanti, ovvero che la pandemia -purtroppo- non finisce certo per decreto e che certe misure di controllo delle infezioni introdotte dalle recenti norme, quali i test fai da te -come sostiene Crisanti (trovate le sue dichiarazioni più giù)- possano rivelarsi dannosi per tenere sotto controllo il fenomeno.

E crescono ancora anche in Basilicata come confermano i dati del report odierno della task force regionale (Task Force Coronavirus bollettino del 21 giugno 2022) che riferiscono di oltre 500 nuovi positivi con una incidenza che schizza al 34,38% rispetto al dato settimanale che abbiamo riportato ieri -anch’esso in crescita al 28,83%.

E seppure non segnali decessi, registra un incremento dei ricoveri totali che da 35 salgono a 40 (22 al San Carlo e 18 al Madonna delle grazie), ma sempre nessuno in terapia intensiva.

Dunque, come dicevamo, sono stati riscontrati 539 positivi su 1.568 i tamponi processati nella giornata di ieri. Dei 516 residenti (343 nel potentino e 173 nel materano) sono stati riscontrati a: Matera (68), Potenza (65), Bernalda (19), Melfi (16), Tito e Tramutola (14), Venosa (13), poi in altre comunità con numeri inferiori.

Considerati i nuovi positivi e sebbene tenuto conto dei 251 guariti di giornata, oltre che dei 347 relativi a periodi precedenti e frutto del lavoro di ricalcolo dei dati in piattaforma covid19, il totale dei positivi in regione oggi scende di poco: da 11.532 a 11.410.

Nel paese c’è un grande desiderio, comprensibilissimo dopo oltre due anni, di insofferenza verso tutto ciò che riguarda il covid19 (anche molti commenti agli articoli sull’argomento sono di fastidio: basta, finitela, non ne possiamo più!) ed -anche se preoccupa questa risalita dei contagi- ognuno in fondo vuole convincersi che la pandemia è finita e sono in pochissimi oramai che indossano una mascherina là dove c’è una situazione di potenziale contagio. D’altronde, non sono le leggi ad ever stabilito che se ne può fare a meno?

Eppure, come ha rilevato questa mattina su RaiRadio1 l’infettivologo Massimo Galli, intervenendo sulla gestione della pandemia e sulla sua evoluzione che: “In tutto il mondo c’è una corsa a far cessare la pandemia per decreto.” Ma “La pandemia termina per naturale acquisizione di una immunità da parte della popolazione.” non perchè è la legge a stabilirlo o la nostra stanchezza a desiderarlo.

“L’andamento attuale -ha detto ancora Galli- induce qualcosa in più di un sospetto su una nuova, si spera modesta, ondata rappresentata dall’arrivo e dall’espansione di una ulteriore variante Omicron 5″, ricordando che “quanto siano veramente più buone le Omicron e quanto siano veramente più difesi gli ospiti non è ancora possibile dirlo. Verosimilmente la strategia di queste nuove varianti va verso una minore patogenecità”. In ogni caso, ha concluso: “piaccia o non piaccia, questa non è una storia finita.”

Ed un’ altro viso noto collegato alla vicenda covid19, il professor Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia dell’Università di Padova (in una intervista al Corriere Veneto), ipotizzando un “Possibile picco già a luglio” ha anche sottolineato come i test fai da te siano dannosi e che “Bisognerebbe abolirli, proibirne la vendita”. Perchè? Secondo Crisanti: “Non rispondono a nessun criterio di prevenzione e fanno solo danni. Stanno provocando un effetto distorsivo gravissimo della situazione reale, perché molti positivi asintomatici non si denunciano tali e continuano la loro vita, aggirando il sistema di sorveglianza e facendo ritardare le terapie. Escono allo scoperto solo se cominciano a stare male, appesantendo la rete di assistenza. Se presi subito, l’approccio terapeutico è meno complesso.”