“Attenzione a non aprire il rubinetto dell’acqua calda tutto d’un botto, se no ci scottiamo“, avverte il virologo Fabrizio Pregliasco che aggiunge: “Le aperture sono desiderate, sono volute e necessarie. Però facciamole con una responsabilizzazione di tutti“. Quindi, per il medico, va bene lo stop dello stato di emergenza a fine mese e poi “magari, come si è detto dal 1 aprile eliminiamo il Green pass all’aperto“, ma “le mascherine al chiuso in questa fase vanno tenute“.

Stessa convinzione espressa da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che rispondendo al tuttologo leader di Italia Viva (che aveva affermato di essere “per eliminare velocemente, come hanno fatto Macron e Johnson, il super green pass e le mascherine perché è chiaro che per chi è vaccinato Omicron è poco più di un raffreddore“) ha detto: “Onorevole Matteo Renzi, con questo livello di circolazione virale e la curva in risalita abolire le mascherine al chiuso è una follia. Del Green pass parliamone“.

Ed anche i dati della Basilicata sembrano confermare questo aumento della circolazione del virus. Infatti, in base al primo comunicato di giornata della task force, si apprende che sono stati riscontrati 1.165 nuovi positivi su 4.666 tamponi processati con una incidenza al 24,97%, in crescita sia rispetto al dato del giorno precedente che è stato del 23,32% che a quello più significativo della settimana appena conclusa che è stato del 21,50% (anch’esso in crescita rispetto a 18,37% di quella precedente).

Anche oggi, purtroppo si registra un decesso, trattasi di un residente a Matera di 57 anni, vaccinato e con importanti patologie pregresse.

Per quanto riguarda i ricoveri c’è una lieve variazione di quelli totali da 89 a 90 (51 al San Carlo e 39 al Madonna delle Grazie) ed anche quelli in terapia intensiva variano da 2 a 3 due a Potenza ed uno a Matera).

Ed ecco a seguire il testo integrale del comunicato ufficiale a cui seguiranno, in serata, le tabelle riepilogative:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 14 marzo, sono state effettuate 808 vaccinazioni.

A ieri sono 467.574 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.042 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,5 per cento) e 345.533 (62,5 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.253.213 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 90 le persone ricoverate: 51 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 39 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.666 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.165 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 550 guarigioni.

Inoltre è stato registrato il decesso di 1 persona residente a Matera.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.“