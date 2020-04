“La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 29 aprile, sono stati effettuati 439 test per l’infezione da Covid-19.

Di questi 438 sono risultati negativi e 1 positivo, riscontrato nel Comune di Pomarico “(https://giornalemio.it/cronaca/primo-caso-positivo-a-pomarico/).

Dopo le tre giornate a casi ZERO, il “nemico invisibile” si riaffaccia fra noi ad ammonirci che è ancora qui e che la vicenda non è per nulla finita. Anche perchè dovremo fare i conti a giorni con l’arrivo di numerosi conterranei dal nord (a giudicare dai sold out delle biglietterie di treni e bus per la Basilicata) e non basterà da sola nuova l’ordinanza di Bardi (obbligo di quarantena e tampone) a risolvere il problema (https://giornalemio.it/cronaca/ordinanza-20-bardi-per-quarantena-e-tampone-a-chi-arriva-in-basilicata/).

Lo stesso Ministero della Salute prevede un incremento dei contagi per i primi 15-20 giorni a decorrere dal 4 maggio e, sopra alcuni limiti (che verranno resi noti con una circolare attesa per sabato) il rischio è di ritornare in “fase1”, come in un drammatico gioco dell’oca.

“Disponibili –si legge nel comunicato– anche i risultati dell’indagine epidemiologica condotta nel Comune di Moliterno: i 1004 tamponi effettuati sono risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i contagi confermati in tutta la regione sono 192 su un totale di 12.774 tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza.

Ieri erano 193, ai quali si sommano i due nuovi casi (quello di Pomarico e un altro positivo di Sarconi registrato dalla competente struttura sanitaria lo scorso 26 marzo e non comunicato come dato alla task force) e si sottraggono 3 guarigioni, tra cui quella relativa proprio al cittadino di Sarconi non conteggiato precedentemente.

Ai 192 positivi vanno aggiunti nel complesso 25 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi), 150 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle, 1 paziente di Padula Buonabitacolo riscontrato dal San Carlo e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare.

Attualmente i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 53, così suddivisi:

all’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza: 14 sono in malattie infettive e 8 in pneumologia;

all’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera: 27 sono in malattie infettive e 4 in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 139.

Il test positivo verrà inviato all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento domani, 1° maggio, alle ore 12,00.”