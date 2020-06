La task force regionale comunica che anche nella giornata di ieri, 6 giugno, sono stati effettuati 265 test per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi e che nelle strutture sanitarie lucane non ci sono al momento pazienti ricoverati.

Nella giornata di ieri -inoltre- sono guarite altre 3 persone.

Nell’ambito dei tamponi processati in giornata -viene segnalato che- è stata riscontrata una positività di una persona che risulta aver contratto l’infezione in Regione Lombardia nel mese di marzo e che in seguito a doppio tampone negativo è stata dichiarata guarita dal SSR lombardo. All’ingresso in Regione Basilicata è stata sottoposta a tampone la cui processazione ha restituito esito positivo in seguito a probabile bassa carica virale residua.

È attualmente in isolamento in Basilicata presso il suo domicilio e, in quanto paziente già guarita e censita in Regione Lombardia non viene conteggiata in Basilicata. Cosa francamente abbastanza strana perchè trattasi di un nuovo test positivo che da qualche parte dovrà pur essere conteggiato.

Con questo aggiornamento-quindi secondo la contabilità della tsk force– i casi di contagio confermati in tutta la regione si riducono a 12 (Ieri erano 15, ai quali vanno sottratte le 3 persone guarite).

Ai 12 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda), 358 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare e altri 4 pazienti, uno residente a Torino e tre in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata.

I lucani in isolamento domiciliare sono attualmente 12.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 32.147 tamponi, di cui 31.730 sono risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, 8 giugno, alle ore 12,00.

A seguire il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.