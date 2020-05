Continua il buon dei casi positivi in Basilicata (e non solo), non sappiamo se per una modifica del virus stesso che avrebbe perso in virulenza o per una qualsiasi altra ragione tra le tante ipotesi varie che girano (continuiamo a non capire gran che di questo sgradito imprevisto ospite).

Noi del Sud potremmo perfino credere allo “scudo genetico” di cui parla lo scienziato italiano Antonio Giordano trapiantato in america in questo articolo su “Il Messaggero”.(https://www.ilmessaggero.it/AMP/salute/virus_scudo_genetico_sud_nord_protetto_cosa_e_successo_28_maggio_2020-5255221.html?fbclid=IwAR1h4u2ukv-OoUvvZlg8mzEguDCi8n6YIpg_TKvBAeHcu7DcVJbfj08c9ZQ)

«L’ipotesi è che esista una forma di difesa» stampata nel codice della vita, «un assetto genetico protettivo» contro gli effetti più gravi del patogeno pandemico, «che dai numeri sembra più diffuso al Sud rispetto al Nord», afferma Giordano (Fondatore e direttore dell’Istituto Sbarro per la ricerca sul cancro e la medicina molecolare di Filadelfia, professore di Anatomia patologica all’università di Siena, l’esperto vanta anche un incarico nel direttivo scientifico dell’Istituto superiore di sanità, come delegato del ministero dell’Ambiente sui legami fra malattie e ingiurie ambientali).

Sarà vero? Ne abbiamo sentite tante. L’unico dato positivo ed incoraggiante al momento è che in tutto il Paese l’emergenza ricoveri negli ospedali è al termine, i guariti aumentano, i contagiati crescono poco e la luce in fondo al tunnel diventa più nitida e forte.

Ma ecco a seguire il report quotidiano lucano che ci dice che ancora una volta per il terzo giorno consecutivo si registrano zero contagi. Ricominciamo da tre….un numero che sin’ora non abbiamo mai scavallato.

“La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 29 maggio, sono stati effettuati 512 test per l’infezione da Covid – 19, risultati tutti negativi.

Nell’ambito dei tamponi effettuati è stata riscontrata una positività in una persona che lavora in Basilicata ma è residente in Puglia, dove attualmente è in isolamento domiciliare.

Nella giornata di ieri sono guarite due persone.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 29. Ieri erano 31, ai quali vanno sottratte due persone guarite.

Ai 29 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda), 341 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare e altri 4 pazienti, uno residente a Torino e tre in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 29.421 tamponi, di cui 29.004 risultati negativi.

Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 5 così suddivisi:

–Azienda ospedaliera San Carlo: malattie infettive 4, terapia intensiva 0, pneumologia 0; –Ospedale Madonna delle Grazie: malattie infettive 1, terapia intensiva 0, pneumologia 0.

I lucani in isolamento domiciliare sono 24.

Il prossimo aggiornamento domani, 31 maggio, alle ore 12,00.

In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.”