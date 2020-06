In quasi tutta Italia sono stati diagnosticati nuovi casi nell’ultima settimana a dimostrazione che l’epidemia non è finita. Ma l’indice RT è sotto l’1 in tutte le regioni con la Basilicata in testa con zero contagi e ultima la vicina Puglia con uno 0,94 e le persone positivi hanno verosimilmente contratto il virus tra l’11 e il 25 maggio, così almeno spiegano dall’Istituto Superiore di Sanità.

Attenzione ancora dunque, per capire l’evoluzione delle settimane successive, ma con più tranquillità. Una decina di giorni e si avrà la dimostrazione circa quanto sostenuto da Zangrillo, ovvero che il virus clinicamente non c’è più, circola ma poco. Speriamo bene.

Nel mentre anche oggi in Basilicata si registrano zero positivi sui test effettuati nella giornata di ieri.

Infatti, “La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 12 giugno, sono stati effettuati 304 test per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 9. Ieri erano 10 e a questo numero va sottratta una persona guarita.

Ai 9 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 363 guariti; 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 3 pazienti, uno residente a Torino e due in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata; 2 pazienti, conteggiati in Lombardia e in Veneto perché lì diagnosticati e dichiarati guariti in seguito a doppio tampone negativo, risultati positivi al tampone di rientro e attualmente in isolamento in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 34.681 tamponi, di cui 34.262 risultati negativi.

Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverato 1 paziente, che si trova nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 8.

Il prossimo aggiornamento domani, 13 giugno, alle ore 12,00.”