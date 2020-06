Continua la striscia di zero positivi, con riferimento ovviamente ai casi testati con i tamponi, in Basilicata e speriamo che per davvero si continui così per i prossimi giorni e settimane. Perché in questi ultimi giorni è evidente un abbassamento della guardia generale e da oggi che sostanzialmente riparte tutto, come da ordinanza emanata ieri sera da Bardi (https://giornalemio.it/cronaca/con-nuova-ordinanza-27-bardi-da-domani-riapre-tutto-e-speriamo-bene/), ancora di più.

Comprensibile, complice il bel tempo, voglia di tornare ad una normalità, ma forse è un po prematuro ed azzardato abbassare completamente la guardia (come ad esempio non indossare la mascherina a meno di un metro di distanza da un estraneo) anche perchè basterà aspettare massimo una decina di giorni per avere contezza delle eventuali conseguenze (tifiamo ovviamente che non ve ne siano di negative) della ripresa di movimento anche tra regioni e la ripresa di relazioni nei luoghi pubblici.

E allora con i migliori pensieri, riportiamo a seguire il comunicato odierno con cui:

“La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 14 giugno, sono stati effettuati 94 test per l’infezione da Covid – 19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 9, confermando il dato di ieri.

Ai 9 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 363 guariti; 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 3 pazienti, uno residente a Torino e due in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata; 1 paziente, conteggiato in Veneto perché lì diagnosticato e dichiarato guarito in seguito a doppio tampone negativo, risultato positivo al tampone di rientro e attualmente in isolamento in Basilicata.

In giornata è risultata guarita la persona che nel report del giorno 7.6.2020 fu indicata come positività di rientro relativa a soggetto positivizzato e poi già guarito in regione Lombardia e che, pertanto, non veniva conteggiato tra i contagiati lucani e per le medesime ragioni non può essere conteggiato tra i guariti lucani che restano, dunque, fermi a 363.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 35.233 tamponi, di cui 34.814 risultati negativi.

Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata 1 persona, che si trova nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 8.

Il prossimo aggiornamento domani, 16 giugno, alle ore 12,00.”

A seguire il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi: