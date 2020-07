Nessuna nuova guarigione e (fortunatamente) nessun nuovo contagio continuano a fissare a tre, anche dopo i dati diffusi oggi dalla task force regionale sui tamponi processati ieri, 17 luglio, in Basilicata. Sarebbe opportuno, per una corretta informazione, che si rendesse noto anche la natura dei soggetti che vengono sottoposti ai tamponi effettuati ogni giorno. C’è una strategia precisa,operatori esposti al pubblico nei diversi settori, o chi altro? Sarebbe molto meglio fornire tali notizie che oltre a tranquillizzare tutti, servirebbero a fornire un’immagine congrua dell’azione sanitaria in corso quotidianamente.

Nel frattempo, a livello nazionale, si registra la notizia secondo cui molto probabilmente lo Stato d’Emergenza non durerà fino al 31 dicembre, con un clamoroso passo indietro da parte del governo che, sembra dovuto alle forti pressioni del mondo economico che trovano sponda all’interno dell’esecutivo, con conseguenze assolutamente imprevedibili.

Infatti forte è il pressing di Confindustria che con la fine dello stato d’emergenza vedrebbero lo sblocco dei licenziamenti ora fissato per legge, oltre a pretendere la cancellazione delle misure contenute nel decreto dignità.

La fine dello stato d’emergenza al 31 luglio, inoltre, potrebbe vedere anche l’uscita di scena del commissario straordinario Domenico Arcuri, sebbene da esso dipendano azioni determinanti quali l’apertura delle scuole e la ricerca delle forniture dei banchi monoposto per ripartire in sicurezza. Tutto questo, dalla scuola al lavoro potrebbe dunque saltare? Le ragioni di Confindustria, come successe agli inizi della pandemia in Lombardia -con le conseguenze che sappiamo- prevarranno ancora una volta sulla salute collettiva? Lo sapremo nelle prossime ore quando Conte di rientro da Bruxelles incontrerà Roberto Speranza.

Tornando in Basilicata: “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 17 luglio, sono stati processati 323 tamponi per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio in Basilicata restano 3.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 3 persone: una residente in Basilicata e conteggiata nel totale degli attivi, le altre due di nazionalità estera e provenienti da Stato estero e che per questo non rientrano nel totale dei lucani contagiati.

I cittadini lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti; 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata ed entrambe ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 44.020 tamponi, di cui 43.596 risultati negativi.”

A seguire le tabelle riepilogative: