Basilicata covid (9/15 dicembre): scendono i contagi ma salgono i ricoveri, 4 i decessi

Dall’odierno bollettino settimanale dalla task force regionale che, come si legge, è riferito al periodo 9 dicembre/15 dicembre (Bollettino Task Force Coronavirus settimana 9-15 dicembre 2022), emerge che -in detto periodo- si registra un calo nella circolazione del virus sebbene vi siano stati altri quattro decessi: sono stati, infatti, riscontrati in totale 966 nuovi positivi, su 4.362 tamponi processati, con una incidenza corrispondente al 22,15%, in riduzione per l’appunto dal 24,09% della settimana precedente, mentre i ricoveri continuano a salire e si registrano altri 4 decessi di cui uno relativo ad un paziente residente in Calabria e domiciliato in Basilicata. “L’età media dei 4 soggetti deceduti (n. 3 di sesso femminile e n. 1 di sesso maschile) è di 81 anni. Tutti i soggetti deceduti erano affetti da comorbilità“.

I ricoveri ospedalieri, come dicevamo, ora sono saliti a 42 (14 al San Carlo e 28 al Madonna delle Grazie) con nessun caso in TI, rispetto alla scorsa settimana quando erano 35 (16 al San Carlo e 19 al Madonna delle Grazie) con un solo caso in TI a Potenza. Il bollettino, registra pertanto un Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti Covid-19 che sale dal 10% al 12%; mentre quello relativo a Terapia Intensiva per pazienti Covid-19 è ora 0%.

Tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo, che sono stati 925 (612 nel potentino, 313 nel materano), dei 416 guariti e dei 3 decessi di residenti, il totale dei positivi in regione varierebbero da 5.943 ai 6.449 odierni. Come chi segue sa, usiamo sempre il condizionale perchè (come può verificare ognuno) nel bollettino regionale allegato se ne riportano, invece 6.550. Ben 101 in più rispetto alle somme algebriche dei dati riportati sugli stessi bollettini, come abbiamo avuto modo di dimostrare con le tabelle degli articoli precedenti.

Per concludere, riportiamo a seguire la tabella GIMBE che rileva i dati dei positivi ogni 100 mila abitanti e che vede, al 15 dicembre 2022, la Basilicata sempre ben al di sopra della media nazionale: