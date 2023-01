Basilicata covid (30 dicembre/5 gennaio): crescono contagi e ricoveri (1 in TI)

Ecco l’odierno bollettino settimanale dalla task force regionale, riferito al periodo 30 dicembre/5 gennaio (Task Force Coronavirus – bollettino settimana 30 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023), che ci dice come a cavallo di capodanno si è registrata una ulteriore ripresa nella circolazione del virus e un significativo incremento anche dei ricoveri, di cui uno in terapia intensiva. Sono stati, infatti, riscontrati in totale 1.178 nuovi positivi, su 4.489 tamponi processati, con una incidenza che sale al 26,24% rispetto al 23,10% e 21,09% delle due settimane precedenti. Ma anche i ricoveri ospedalieri subiscono una impennata, infatti sono ora 52 (18 al San Carlo e 34 al Madonna delle Grazie) di cui uno in TI a Potenza, ben 12 in più rispetto alla scorsa settimana quando erano 40 (15 al San Carlo e 25 al Madonna delle Grazie), con nessuno in TI. Nessun decesso, invece, è stato registrato in questi sette giorni.

Tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo, che sono stati 1.115 (743 nel potentino, 372 nel materano) e dei 404 guariti, il totale dei positivi in regione varierebbero dai precedenti 7.346 agli 8.057 odierni. Nel bollettino regionale allegato se ne riportano, invece 8.174. Ben 117 in più rispetto alla somma algebriche (quella che banalmente operiamo settimanalmente) derivante dei dati riportati sugli stessi bollettini, come abbiamo avuto modo di rilevare con annesse tabelle negli articoli delle settimane precedenti. Ma tant’è.