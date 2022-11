Basilicata covid (29-10/4-11): stabili contagi e ricoveri

Diamo conto del primo bollettino dalla task force regionale emesso a cadenza settimanale e relativo al periodo 29/10-4/11 (Task Force Coronavirus bollettino 29 ottobre 2022 – 4 novembre 2022) dal quale si evince che -in questi sette giorni- sono stati riscontrati 892 nuovi positivi, su 4.403 tamponi processati, con una incidenza corrispondente al 20,26%.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, che giovedì della scorsa settimana erano 29 ( 9 al San Carlo e 20 al Madonna delle Grazie), con nessuno in TI, ora risultano essere, in totale 30 ( 11 al San Carlo e 19 al Madonna delle Grazie), sempre con nessuno in TI. Dal bollettino si apprende anche che: il Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti Covid-19 è del 9%;mentre quello di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva per pazienti Covid-19 è dell’1%

Pertanto, tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo, che sono stati 860 (623 nel potentino e 237 nel materano) e degli 826 guariti di giornata, il totale dei positivi in regione varierebbero dai 4.596 del 28 ottobre 2022 (dato dell’ultimo bollettino giornaliero) ai 4.630 odierni. Usiamo il condizionale perchè, come potete vedere consultando il bollettino allegato, nello stesso se ne riportano, invece 4.688 (58 in più).