Basilicata covid (25nov/1 dicembre): stabili i contagi e ricoveri (1 in TI), 2 i decessi

Ed eccoci al bollettino dalla task force regionale settimanale che, come si legge, è riferito al periodo 25 novembre/1 dicembre (Bollettino settimana 25 novembre – 01 dicembre 2022 Task Force Coronavirus), dal quale si evince che -in detto periodo: sono stati riscontrati in totale 867 nuovi positivi, su 4.070 tamponi processati, con una incidenza corrispondente al 21,30% di poco superiore al 20,61%, 19,83% e 20,21% delle settimane precedenti, mentre si registrano altri 2 decessi dopo i quattro dei precedenti sette giorni.

Stabili anche i ricoveri ospedalieri che ora sono 29 (14 al San Carlo e 15 al Madonna delle Grazie) con un nuovo caso in TI a Potenza, rispetto alla scorsa settimana quando erano 28 (8 al San Carlo e 20 al Madonna delle Grazie) e nessuno in TI. Il bollettino, registra pertanto un Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti Covid-19 sempre all’8%; mentre quello relativo a Terapia Intensiva per pazienti Covid-19 sale all’1%.

Tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo, che sono stati 842 (601 nel potentino, 241 nel materano), dei 380 guariti e dei 2 decessi, il totale dei positivi in regione varierebbero da 4.852 ai 5.312 odierni. Siamo costretti ancora ad usare il condizionale perchè (come può verificare ognuno) nel bollettino regionale allegato se ne riportano, invece 5-402. Ben novanta in più rispetto alle somme algebriche dei dati riportati sugli stessi bollettini, come abbiamo avuto modo di dimostrare con le tabelle degli articoli precedenti (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-covid-18-14-novembre-stabili-contagi-scesi-i-ricoveri-4-decessi/).

E comunque, in base a tali dati, ecco a seguire la incidenza dei positivi ogni 100 mila abitanti nella tabella della Fondazione GIMBE che colloca la Basilicata sempre oltre la media nazionale:

Intanto in materia c’è da registrare che la Corte costituzionale ha ritenuto “inammissibili” i ricorsi dei no vax contro l’obbligo del vaccino anti-Covid introdotto dal governo Draghi nell’aprile 2021 per alcune categorie professionali e gli over 50. Nello specifico i giudici della Consulta hanno ritenuto che nei casi contemplati negli 11 ricorsi portati avanti da ben cinque uffici giudiziari, non esistono ragioni di violazione costituzionale. “La Corte – si legge nella apposita nota diffusa– ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiamo adempiuto all’obbligo vaccinale di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario”. “Ugualmente non fondate, infine – conclude la nota – sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico”. Per chi si è rifiutato di vaccinarsi possono ora scattare le multe di 100 euro l’una per un totale di 1,9 milioni.