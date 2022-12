Basilicata covid (23/29 dicembre): crescono contagi, stabili i ricoveri. Nuova circolare ministero salute.

Nel mentre cresce la preoccupazione per le notizie che arrivano dalla Cina dove è in corso una recrudescenza dei contagi, con il Ministero della Salute che ha emanato -oggi- una apposita circolare che potete leggere più avanti, ecco l’odierno bollettino settimanale dalla task force regionale, riferito al periodo 23 dicembre/29 dicembre (Bollettino Task Force Coronavirus settimana 23-29 dicembre 2022), la quale ci dice che -in tale periodo- si è registrata una ripresa nella circolazione del virus, ma con una stabilità dei ricoveri, sebbene vi siano stati altri due decessi. Sono stati, infatti, riscontrati in totale 868 nuovi positivi, su 3.758 tamponi processati, con una incidenza corrispondente al 23,10% rispetto al 21,09% dei sette giorni precedenti. I ricoveri ospedalieri, invece, sono ora 40 (15 al San Carlo e 25 al Madonna delle Grazie) con nessun caso in TI, uno in meno rispetto alla scorsa settimana quando erano 41 (14 al San Carlo e 27 al Madonna delle Grazie) sempre con nessuno in TI. Si sono registrati, dunque, altri 2 decessi, una donna ed un uomo, tutti residenti con età media di 88 anni.

Tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo, che sono stati 824 (577 nel potentino, 247 nel materano), dei 382 guariti e dei 2 decessi di residenti, il totale dei positivi in regione varierebbero dai precedenti 6.906 ai 7.346 odierni. Nel bollettino regionale allegato se ne riportano, invece 7.460. Ben 114 in più rispetto alla somma algebriche (quella che banalmente operiamo settimanalmente) derivante dei dati riportati sugli stessi bollettini, come abbiamo avuto modo di rilevare con annesse tabelle negli articoli delle settimane precedenti. Ma tant’è.

Come dicevamo all’inizio, è stata pubblicata oggi nella gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022) l’ordinanza del ministro della Salute su “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da Covid-19 concernenti gli ingressi dalla Cina” perchè “Sebbene l’evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l’influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di SarsCoV2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione“.

E pertanto -in detta circolare si legge che- uso delle mascherine al chiuso, lavoro domiciliare e riduzione delle aggregazioni di massa, ventilazione degli ambienti chiusi e intensificazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid e di un’ulteriore dose per alcune categorie a rischio, sono alcune delle azioni indicate in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, nella stagione invernale 2022-23. Il documento fornisce spunti per “predisporre a livello regionale un rapido adattamento di azioni e servizi nel caso di aumentata richiesta assistenziale“. L’utilizzo di mascherine, si legge nella circolare, “è efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico e/o sul funzionamento dei servizi assistenziali, potrebbe essere indicato il loro utilizzo in spazi chiusi, finalizzato in particolare a proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave“. Analogamente, “nel caso di un eventuale sensibile peggioramento del quadro epidemiologico, si potrà valutare l’adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti“. Al momento in Italia l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie e Rsa. La circolare invita anche a garantire “un’adeguata ventilazione negli ambienti chiusi, una misura fondamentale per ridurre il rischio di trasmissione del SarsCoV2 e di altri virus respiratori“. Il ministero raccomanda inoltre la vaccinazione anti-Covid nella stagione invernale 2022-2023, con l’obiettivo di “continuare a mettere in sicurezza prioritariamente anziani e fragili, proteggendoli dalla malattia grave e dall’ospedalizzazione”. Si raccomanda la somministrazione delle quarte dosi con i vaccini bivalenti alle categorie a rischio, ed un’ulteriore dose di richiamo con vaccino a m-RNA nella formulazione bivalente “è attualmente raccomandata alle seguenti categorie di persone che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall’ultima infezione: persone dagli 80 anni in su, ospiti Rsa, persone dai 60 anni in su con fragilità. Su richiesta dell’interessato, anche tutti gli altri soggetti ultrasessantenni, che hanno già ricevuto un secondo richiamo, potranno, comunque, vaccinarsi con una ulteriore dose di vaccino“. Inoltre, dal 09/12/22 è stata estesa la raccomandazione della vaccinazione anti-Covid ai bambini nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi) che presentino condizioni di fragilità. Per l’inverno 2022-23, è “indispensabile che i servizi sanitari regionali verifichino e, se necessario, rafforzino lo stato di preparazione al fine di fronteggiare un eventuale aumento della domanda di assistenza per i casi di SarsCoV2“. In particolare si raccomanda la verifica dei posti letto in ricovero e terapia intensiva; l’approvvigionamento di dispositivi, farmaci, vaccini; la disponibilità di personale sanitario formato che “possa supportare reparti e servizi territoriali nel caso di un aumento dei casi tale da superare l’attuale capacità dei sistemi assistenziali”. Sarà “essenziale assicurare un volume di sequenziamento sufficiente per monitorare i virus in circolazione e l’emergenza di nuove varianti e un’adeguata capacità diagnostica dei laboratori. Pertanto, è fortemente raccomandato, per lo meno in ospedali e pronto soccorso, raccogliere campioni da sottoporre a test molecolare, per garantire in ogni Regione un numero minimo di campioni da genotipizzare“.