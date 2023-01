Basilicata covid (20/26 gennaio): in calo ancora i contagi e ricoveri, 2 decessi.

Riportiamo i dati derivanti dal consueto bollettino settimanale diffuso oggi dalla task force regionale, riferito al periodo 20/26 gennaio (Bollettino Task Force Coronavirus settimana 20 – 26 gennaio 2023) con cui registra un ulteriore significativo calo sia della circolazione del virus che dei ricoveri ospedalieri quasi dimezzati rispetto a sette giorni fa, mentre si registrino due decessi (un uomo e una donna con età media di 88 anni). Sono stati, infatti, riscontrati in totale solo 275 nuovi positivi, su 2.838 tamponi processati, con una incidenza che scende al 9,69% rispetto all”11,96%, al 18,41% e al 26,24% delle tre settimane precedenti. I ricoveri ospedalieri, come dicevamo, sono scesi a 28 (12 al San Carlo e 16 al Madonna delle Grazie) con nessuno in terapia intensiva, rispetto ai 49 (14 al San Carlo e 35 al Madonna delle Grazie) sempre con nessuno in terapia intensiva della settimana scorsa.

Tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo, che sono stati 258 (155 nel potentino, 103 nel materano), dei 587 guariti e dei due decessi di residenti, il totale dei positivi in regione varierebbero dai precedenti 8.398 agli 8.067 odierni. Mentre, nel bollettino regionale allegato se ne riportano, invece 8.194, ben 127 in più rispetto alla somma algebriche (quella che noi operiamo settimanalmente su un banale foglio excel) derivante dei dati riportati su questi stessi bollettini.