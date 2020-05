E mentre per ora dai Paesi di lingua tedesca è chiusa la frontiera con l’Italia, e la cosa rischia di dirottare buona parte dei turisti verso la Croazia per esempio,i dati di andamento dell’epidemia da virus a corona al Sud e in Basilicata-in particolare- sono simili a quelli della Germania. A dirlo, con campane lucane, bavaresi e di altre valli solcate da Federico II di Svevia, è l’astronomo materano Franco Vespe. Per lui la nostra emergenza, che non sarebbe stata mai pienamente tale, dovrebbe finire a metà giugno. Una data per invitare da queste parti frau Angela Merkel e chissà che non ce ne venga qualcosa di buono.



“Domenica 17 maggio dedicata al Sud-dice Vespe.Per fare un analisi statistica con due campane abbiano accorpato i dati di quattro regioni del Sud. Abbiamo messo insieme Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. Si vede in modo plastico la differenza degli andamenti con le regioni del Nord. Il secondo picco per le regioni del Nord ingrossa la campana; mentre come si vede, esse, sia per i decessi che per i contagi, le fa dimagrire. E’ lo stesso andamento che caratterizza il contagio in Germania ed in Cina, per non parlare dei numeri di gran lunga più piccoli. Alla fine le proiezioni ci dicono che si supereranno di poco i mille morti; mentre i contagi si aggireranno alla fine intorno a 10.000 unità. Insomma cifre assolutamente irrisorie rispetto a quelle della Lombardia. Contagi e decessi arrivano con 4-5 giorni di ritardo rispetto ai dari del Nord”. E qui la constatazione che probabilmente il contagio del Sud è dovuto proprio a quell’esodo biblico di merdionali tornati a casa quando si paventò il lockdown totale.” L’emergenza finirà, si fa per dire, a metà di Giugno- conclude Vespe. Si parla impropriamente di emergenza, perché tale non è mai stata. Insomma c’è poco da dire per il Sud. Ripeto e confermo vedendo questi dati, che l’apertura della Calabria voluta dalla Santelli, non meritava il proditorio ricorso avverso al TAR da parte del governo; così come è stata davvero efficace e saggia la gestione fatta dal presidente della Campania, spiritosamente prudente. La Campania infatti è regione che possiede la più alta densità abitativa d’Europa”