Basilicata covid (16/22 dicembre): stabili contagi e ricoveri, 3 i decessi

L’odierno bollettino settimanale dalla task force regionale che, come si legge, è riferito al periodo 16 dicembre/22 dicembre (Bollettino Task Force Coronavirus settimana 16-22 dicembre 2022), rileva che -in tale periodo- si registra una sostanziale stabilità nella circolazione del virus e dei ricoveri, sebbene vi siano stati altri tre decessi. Sono stati, infatti, riscontrati in totale 920 nuovi positivi, su 4.363 tamponi processati, con una incidenza corrispondente al 21,09% rispetto al 22,15% dei sette giorni precedenti. Idem per i ricoveri ospedalieri che sono ora 41 (14 al San Carlo e 27 al Madonna delle Grazie) con nessun caso in TI, uno in meno rispetto alla scorsa settimana quando erano 42 (14 al San Carlo e 28 al Madonna delle Grazie) sempre con nessun caso in TI. Il bollettino, registra pertanto un Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti Covid-19 che rimane al 12%; così come quello relativo a Terapia Intensiva per pazienti Covid-19 sempre a 0%. Si sono registrati altri 3 decessi, tutti residenti, due donne ed un uomo, con età media dei deceduti di 84 anni.

Tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo, che sono stati 892 (620 nel potentino, 272 nel materano), dei 432 guariti e dei 3 decessi di residenti, il totale dei positivi in regione varierebbero da 6.449 ai 6.906 odierni. Nel bollettino regionale allegato se ne riportano, invece 7.013. Ben 107 in più rispetto alla somma algebriche (la nostra) derivante dei dati riportati sugli stessi bollettini, come abbiamo avuto modo di dimostrare con relative tabelle negli articoli precedenti.

Per concludere, riportiamo a seguire la tabella GIMBE che rileva i dati dei positivi ogni 100 mila abitanti e che vede, al 22 dicembre 2022, la Basilicata sempre ben al di sopra della media nazionale: