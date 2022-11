Basilicata covid (11/17 novembre): stabili contagi, crescono ancora i ricoveri

Diamo conto del terzo bollettino dalla task force regionale che viene emesso a cadenza settimanale che, si legge, è riferito al periodo 11-17 novembre (Bollettino settimana 11-17 novembre 2022 Task Force Coronavirus), dal quale si evince che -in detto periodo: sono stati riscontrati in totale 730 nuovi positivi, su 3.682 tamponi processati, con una incidenza corrispondente al 19,83%, in lieve riduzione rispetto al 20,21% della settimana precedente.

Salgono ancora, invece, i ricoveri ospedalieri a 46 (16 al San Carlo e 30 al Madonna delle Grazie) ma sempre con nessuno in TI, rispetto alla scorsa settimana quando erano 38 (12 al San Carlo e 26 al Madonna delle Grazie) e, anche allora, con nessuno in TI. Dal bollettino si apprende anche che: il Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti Covid-19 è del 14%, ancora in crescita rispetto all’11,3% e al 9% delle due settimane precedenti; mentre quello relativo a Terapia Intensiva per pazienti Covid-19 è ovviamente lo 0%.

Tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo, che sono stati 697 (528 nel potentino, 169 nel materano) e dei 901 guariti di giornata, il totale dei positivi in regione varierebbero da 4.696 ai 4.492 odierni. Siamo costretti ad usare il condizionale perchè (come può verificare ognuno) nel bollettino regionale allegato se ne riportano, invece 4.563. Settantuno in più rispetto alle somme algebriche dei dati riportati sugli stessi bollettini. Infatti, anche su quello di oggi ce ne sono 13 in più che si aggiungono ai 58 in più erroneamente riportati nel penultimi precedente comunicato e mai rettificato (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-covid-29-10-4-11-stabili-contagi-e-ricoveri/). Oggi, in base ai numeri riportati nel documento allegato= 4.754 (positivi residenti settimana precedente) + 697 (nuovi positivi residenti) – 901 (guariti)= verrebbe un totale di 4.550. Invece, se ne riportano 4.563, tredici in più. Come cantava Venditti, evidentemente, per qualcuno: la matematica non sarà mai il suo mestiere……..