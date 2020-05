Con la vicenda di ieri, del triplice tampone a cui sono stati sottoposti gli otto casi (4 Tolve+4 di Anzi) inizialmente positivi e poi risultati al 2° e al 3° negativi, un po’ di confusione sotto il cielo plumbeo di Covid19 si è creato (https://giornalemio.it/cronaca/al-3-tampone-confermata-negativita-dei-4-di-tolve-e-4-di-anzi/).

E le domande che sorgono sono diverse a cui sarebbe opportuno che chi cura la comunicazione a livello regionale fornisse delucidazioni per non alimentare incertezze ed incomprensioni.

Ad esempio, la ripetizione del tampone (tenuto conto del possibile margine di errore di questi test) viene effettuato su tutti i casi o solo quelli su cui c’è incertezza maggiore? E quando c’è incertezza perchè ne viene comunicato l’esito ufficialmente (come nel caso degli 8 di cui sopra) senza attendere i tamponi di controllo? In tali casi, non dovrebbe regnare la prudenza come afferma l’ASM nella nota di ieri: “Si tratta di casi limite, per i quali la prudenza deve regnare sovrana in attesa del tampone di controllo…“?

Ed in ultimo: il numero totale dei tamponi processati che vengono indicati nei comunicati quotidiani della task force comprende anche quelli ripetuti o corrisponde, come immaginiamo, al numero delle persone testate? La cosa ovviamente non è secondaria al fine della incidenza delle positività riscontrate.

Ma ecco il report di oggi (in cui qualche spiegazione in più viene fornita sui test “falsi positivi” di questi giorni, ma nulla dice se il totale dei tamponi comunicati corrispondano a numero di persone o meno).

“La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 6 maggio, sono stati effettuati 653 test per l’infezione da Covid – 19.

Sono tutti risultati negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 155 perché ai 172 di ieri bisogna sottrarre i 16 casi risultati negativi in seguito a doppia riprocessazione dei tamponi.

Di questi 16 casi risultati negativi 8 fanno riferimento al report diffuso il primo maggio (dati 30 aprile) e riguardano 1 persona a Senise, 1 a Roccanova, 4 a Marsicovetere, 1 a Marsiconuovo e 1 a Tramutola, mentre altri 8 casi erano stati inseriti nel report diffuso il 5 maggio (dati 4 maggio) e riguardano 4 persone a Tolve e 4 a Anzi.

Quindi, il totale dei casi risultati positivi nella giornata del 30 aprile è da passare da 11 a 3, mentre il totale dei casi risultati positivi nella giornata del 4 maggio è da passare da 10 a 2.

Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati n. 16.272 tamponi. Il totale dei tamponi risultati negativi è di 15.871.

Nella giornata di ieri non ci sono stati guariti, pertanto il totale è fermo a 202 persone.

Ai 155 positivi vanno aggiunti nel complesso 26 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano), 202 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Padula riscontrato dal San Carlo e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare.

I lucani in isolamento domiciliare sono n. 105

Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 50 così suddivisi: Azienda ospedaliera San Carlo Potenza: malattie infettive 12, terapia intensiva 0, pneumologia 7; Ospedale Madonna delle Grazie Matera: malattie infettive 28, terapia intensiva 2; pneumologia 1. I lucani in isolamento domiciliare sono 122.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento domani, 8 maggio, alle ore 12,00.”

A seguire il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.